Sarunā ar portālu "Delfi" Mārtiņš Sesks pastāstīja par paveikto aizvadītajā sezonā Eiropas rallija čempionātā (ERČ), prognozēja to, kāda varētu būt braukšana ar WRC mašīnu, slavēja Latvijā notiekošos posmus, kā arī norādīja uz ne tik spožo situāciju Latvijas rallija piramīdas zemākos slāņos.

Iepriekš portāls "Delfi" detalizētāk aprakstīja situāciju par Mārtiņa Seska iespējamo braukšanu nākamās sezonas WRC posmos ar jaudīgo "Rally 1" mašīnu, un viņš norādīja, ka no rūpnīcu komandām interese esot.

Jau vairākas nedēļas esi Eiropas rallija čempionāta vicečempions. Cik apmierināts esi ar šo statusu?



Tāds drošais variants būtu mums zināmais Eiropas čempionāts. Mums viss būtu zināms gan no sportiskā viedokļa, gan no organizatoriskā viedokļa, jo mēs zinām, ko varam piedāvāt saviem sponsoriem. Vēl ir jāsagaida sacensību kalendārs, lai saprastu izmaksas un iespējas. Nākamajā gadā mums ir WRC posms Latvijā, un tas liek pārdomāt un izsvērt, ka varbūt ir vērts progresēt un neapstāties pa čempionāta un līmeņa kāpnītēm. Varbūt ir vērts izmēģināt "WRC 2" čempionātu, jo viss vajadzīgais mums ir. Tur var braukt ar tādu pašu tehniku kā ERČ elitē. Šobrīd ir interese gan no partneriem, gan WRC puses, ka mēs iekāpjam "Rally 1" automašīnā. Tā, protams, nebūtu pilna sezona, bet pastāv iespēja, ka tas nebūs tikai viens posms.