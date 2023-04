Video: Karstas emocijas Nīderlandes futbolā – 'Ajax' futbolistam līdzjutējs pārsit galvu

Skandaloza spēle trešdien norisinājās Nīderlandes kausa pusfinālā starp diviem principiāliem pretiniekiem futbolā, kā rezultātā viens no līdzjutējiem, metot priekšmetu no tribīnēm, pārsita galvu Amsterdamas "Ajax" pussargam Devijam Klāsenam.

Nīderlandes kausa pusfinālā "Ajax" futbolisti trešdien viesos ar 2:1 uzvarēja Roterdamas "Feyenoord", tādējādi sasniedzot finālu.

Tieši Klāsens 51. minūtē panāca 2:1, kas pēcāk izrādījās uzvaru nesošie vārti. Golu viņš devās atzīmēt pie stūra sitiena karodziņa, taču mirkli vēlāk viņam pa galvu trāpīja kāda līdzjutēja mests priekšmets. Šādi galva tika pārsista un asiņoja.

This is the moment Davy Klaassen was struck by an object thrown by Feyenoord supporters😱