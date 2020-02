Bertānam pārāk reti dodam bumbu, uzsver 'Wizards' komandas līderis

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas "Wizards" spēlētājiem nepieciešams biežāk spēlē iesaistīt Latvijas izlases basketbolistu Dāvi Bertānu, pēc svētdien aizvadītā mača medijiem uzsvēra komandas līderis Bredlijs Bīls.

Bertāna pārstāvētā "Wizards" vienība svētdien ar rezultātu 99:106 piekāpās Memfisas "Grizzlies" komandai.

Rūjienietis bija trešais rezultatīvākais Vašingtonas kluba basketbolists, mačā atzīmējoties ar 15 punktiem. Pēc spēles komandas līderis Bredlijs Bīls gan uzsvēra, ka citiem komandas biedriem jāpalīdz vidzemniekam sagādāt vairāk iespējas uzbrukt grozam.

"Teicu viņam pašam to pēc spēles – mums biežāk jānogādā bumba DB [Dāvim Bertānam]," atzīmēja Bīls. "Pārējie var spēlēt bez bumbas un izmantot to savā labā. Jāpārliecinās, ka par to neaizmirstam. Reizēm – šonakt to ievēroju – mēs beidzam spēlēt uz viņu. Mums nepieciešams viņu iesaistīt katrā spēles elementā."

Bertāns ceturtajā ceturtdaļā, kurā "Wizards" guva vien 14 punktus, izmeta trīs metienus, visiem tiekot izpildītiem no trīspunktu metienu līnijas. Basketbolists vienu no tiem arī realizēja.

"Vienkārši jāliek aizsegi Dāvim. Jāpalīdz viņam atbrīvoties no pretspēlētāja. Mums jāatrod veidi, kā to paveikt – gan man jāliek aizsegi, gan garajiem spēlētājiem tas jādara. Viņš pats labi māk likt aizsegus citiem un atbrīvoties. Mums jāveido dažādība. Nepieciešams biežāk viņu atrast ar piespēli un iesaistīt spēlē," turpināja Bīls.

Viesu uzvaru kaldināja pirmgadnieks Dža Morants, kurš pirmo reizi NBA karjerā izcēlās ar "triple double". Saspēles vadītājs ceturtajā ceturtdaļā atzīmējās ar desmit punktiem un trim rezultatīvām piespēlēm.

"Domāju, ka Dža Morants galotnē pārņēma spēli," medijā "Washington Post" citēts Bertāns. "Neapturējām viņu."

"Wizards" pēc zaudējuma ar 18 uzvarām 51 mačā saglabā devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Grizzlies" 53 spēļu laikā guvuši 27 panākumus, kas vienībai dod astoto vietu Rietumu konferencē.

Vašingtonas klubs otrdien uzņems desmitajā vietā Austrumu konferencē esošo Čikāgas "Bulls" komandu.