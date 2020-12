Bertānam pieci punkti; 'Wizards' pamanās zaudēt 'uzvarētā spēlē'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē svētdien ar pieciem punktiem izcēlās Dāvis Bertāns, bet viņa un Andžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" ar 113:120 (35:29, 25:33, 34:15, 19:43) piekāpās Orlando "Magic".

Bertāns laukumā bija 19:22 minūtes, realizēja vienu no četriem trejačiem un divus no trijiem soda metieniem. Rūjēnieša kontā vēl divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, kā arī trīs rezultatīvas piespēles. Spēli viņš noslēdza ar vienu no sliktākajiem +/- koeficientiem komandā "-14".

Otrs "Wizards" komandu pārstāvošais latvietis Anžejs Pasečņiks laukumā nedevās. Trijos mačos Pasečņiks bijis komandas pieteikumā, bet šajā sezonā laukumā vēl nav ticis.

Lielāko daļu pirmā puslaika vadībā bija "Wizards" komanda, kuras pārsvars sasniedza arī 12 punktus, bet, vienībām ejot pārtraukumā, ar 62:60 vadībā bija jau "Magic". Trešās ceturtdaļas sākumā Orlando komandai bija "+4", bet tad iniciatīvu pārņēma "Wizards". ASV galvaspilsētas komanda trešās ceturtdaļas beigās ieguva 17 punktu pārsvaru – 94:77.

Šķietami drošo pārsvaru "Wizards" ātri vien "izsēja", tomēr vadību saglabāja un vairāk nekā septiņas minūtes pirms mača beigām bija vadībā ar 99:91. Trīs minūtes pirms spēles beigām "Magic" atguva vadību 108:107, bet spraiga bija pēdējā minūte. Tās sākumā Rauls Neto pēc caurgājiena panāca 113:110 "Wizards" labā, bet atlikušajā laikā punktus guva tikai pretinieki. "Magic" atbildēja ar diviem punktiem, bet tad Bertānam bija iespēja palielināt Vašingtonas komandas vadību, bet rūjēnieties kļūdījās tālmetienā no laukuma stūra. Pēc brīža Nikola Vučevičs guva divus punktus un atguva "Magic" vadību 114:113, bet pēdējās 16 sekundēs Orlando komanda ar soda metieniem guva vēl sešus punktus, svinot uzvaru ar 120:113.

"Wizards" labā 29 punkti, piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles Bredlijam Bīlam, 22 punkti Raulam Neto, 16 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles Tomasam Braientam un 12 punkti Trojam Braunam junioram.

"Magic" rindās pa 26 punktiem guva Markels Fulcs un Terenss Ross, 19 punkti Evanam Furnjē, bet 15 punkti un astoņas atlēkušās bumbas Nikolam Vučevičam.

Citā mačā zaudējumu piedzīvoja arī Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets", kas ar 104:106 piekāpās Šarlotes "Hornets". Kurucs šoreiz laukumā netika.

Bruklinas vienībai 29 punktus guva Kevins Durents, 25 punktus - Kairijs Ērvings. "Hornets" sastāvā izcēlās Gordons Heivards, kurš 28 punktiem pievienoja sešas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt graujošu uzvaru izcīnīja Dalasas "Mavericks", kuras rindās pēc gadu mijas varētu atgriezties Kristaps Porziņģis. "Mavericks" sezonas trešajā mačā ar 124:73 iznīcināja Losandželosas "Clippers". Jau pirmajā puslaikā mačā tika salikti "visi punkti uz i" - "Mavericks" pēc nospēlētām 24 minūtēm bija vadībā ar 77:27.

"Mavericks" pārsvars vienubrīd bija sasniedzis arī 57 punktus, bet "Clippers" šī bija smagākā neveiksme kluba vēsturē. Dalasas komanda 31:11 minūti bija vadībā vismaz ar 40 punktu pārsvaru, kas ir jauns NBA rekords līgas pastāvēšanas vēsturē.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 24 punktiem bija Luka Dončičs, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. 21 punktu guva Džošs Ričardsons, 18 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Tims Hārdevejs juniors. Zaudētājiem tikai trīs basketbolisti tika līdz desmit gūtajiem punktiem, rezultatīvākajam ar 15 gūtajiem punktiem esot Polam Džordžam. 13 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Serža Ibakas kontā.