Bertāns nedosies uz sezonas noslēgumu Orlando; gatavosies brīvo aģentu tirgum

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas "Wizards" spēlētājs Dāvis Bertāns nolēmis nedoties uz sezonas noslēguma fāzi Orlando, jo pēc šīs sezonas beigām viņš kļūs par brīvo aģentu, vēsta ESPN apskatnieks Eidriens Vodžanrovskis.

Jaunākais no Bertānu brāļiem iepriekš izmantoja iespēju atgriezties dzimtenē, taču pēc pagājušajā nedēļā publicētās informācijas par "Brāļu Bertānu basketbola meistarklases" norisi vasarā, noprotams, ka basketbolists jau atgriezies ASV.

Pirmdien, 22. jūnijā, ESPN apskatnieks Vodžnarovskis savā "Twitter" kontā vēstīja, ka "latviešu lāzers" šosezon tomēr laukumā nedosies, lai arī viņa un Anžeja Pasečņika pārstāvētā "Wizards" ieguva iespējas piedalīties Orlando gaidāmajā sezonas noslēguma daļā.

Apskatnieks pauž, ka Bertāns savu lēmumu pieņēmis, domājot par nākotni, jo šovasar viņš kļūs par brīvo aģentu. Latvijas izlases spēlētājs gan būs kopā ar komandu un Orlando aizvadīs treniņus.

"Wizards" jau iepriekš paudusi vēlmi noturēt Bertānu sastāvā, un arī pats basketbolists intervijās neslēpa, ka viņam patīk Vašingtonā. Arī Vodžnarovskis ziņo, ka komanda pilnībā atbalsta Bertāna lēmumu un aktīvi cīnīsies par viņa paturēšanu.

Tikmēr "Associated Press" vēsta, ka, nepiedaloties astoņos mačos, Bertāna alga šosezon būs par 600 000 ASV dolāru (aptuveni 533 000 eiro) mazāka. Taču gadījumā, ja "Wizards" iekļūs izslēgšanas spēlēs, viņš kopumā varētu zaudēt ap 900 000 ASV dolāru (aptuveni 800 000 eiro).

Bertāns iegūs statusu "attaisnots spēlētājs", kas nozīmē, ka viņš nevarēs saņemt atalgojumu, taču papildu sankcijas pret viņu par pieņemto lēmumu netiks īstenotas.

Šosezon Vašingtonas "Wizards" sastāvā Bertāns ir aizvadījis 54 spēles, kuru laikā ik mačā vidēji spēlētās 29,3 minūtēs ir guvis 15,4 punktus, sakrājis 4,5 atlēkušās bumbas, 1,7 reizes rezultatīvi piespēlējis, 0,7 reizes pārķēris bumbu un 0,6 reizes bloķējis pretinieku metienus.

Latvijas basketbolists izceļas trīspunktu metienu precizitātē, kur kopā ar Nemanju Bjelicu no Sakramento "Kings" dala septīto vietu ar 42,4 procentiem precīzu trīspunktnieku.

Bertānam šī ir nepārprotami labākā sezona NBA karjerā un paredzams, ka viņa atalgojums nākamajā līgumā būs jau krietni lielāks nekā līdz šim.

Ar "Wizards" latvietis parakstīja divu gadu līgumu par kopējo summu 14,5 miljoni ASV dolāru (12,9 miljoni eiro).

Jau ziņots, ka NBA brīvo aģentu tirgus atvērsies 18. oktobrī, taču pirmajā nedēļā jeb no 19. līdz 23. oktobrim oficiālas vienošanās nevarēs slēgt.

NBA sezona atsāksies 31. jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka no 30. jūlija līdz 14. augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16. augustā – "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31. augusta līdz 13. septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15. septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30. septembra līdz 13. oktobrim.

Basketbolistiem komandu rīcībā jāatgriežas līdz 22. jūnijam. Sākot no 23. jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30. jūnijam NBA komandām paredzētas jaunā koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29. jūlijam – treniņnometne Orlando. Sezonas otrajai pusei komandas varēs pieteikt 17 spēlētājus līdzšinējo 15 vietā.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.

Austrumu konferencē "Wizards" no pirmā astoņnieka atpaliek par sešu uzvaru tiesu, bet, lai "play-in" turnīrā cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs, nepieciešama ne vairāk kā četru panākumu starpība. Rietumos devīto un astoto vietu šķir četras uzvaras, bet cīņa par devīto pozīciju būs gana sīva, jo četrām komandām uzvarēto un aizvadīto spēļu attiecība ir pusprocenta robežās.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, visvairāk spēļu – 75 – būs aizvadījusi Dalasas "Mavericks", daudzām komandām būs no 72 līdz 74 mačiem, bet ar 71 dueli regulāro turnīru noslēgs Sanatonio "Spurs" un Losandželosas "Lakers".

Parasti NBA regulārajā čempionātā komandas aizvada 82 spēles, taču šoreiz ierasto grafiku izjauca jaunā koronavīrusa pandēmija. Iepriekšējo reizi visas vienības pilnu sezonu neaizvadīja 2012./2013. gada sezonā, kad Bostonas terorakta dēļ netika izspēlēts Bostonas "Celtics" – Indiānas "Pacers" mačs. "Celtics" un "Pacers" regulāro turnīru noslēdza ar 81 spēli, taču tas neietekmēja komandu vietas turnīra tabulā.