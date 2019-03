Bukers NBA mačā samet 59 punktus; Nurkičs gūst šaušalīgu savainojumu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlēs pirmdien Devins Bukers guva 59 punktus Fīniksas "Suns" zaudējumā, bet Portlendas "Trail Blazers" spēlētājs Jusufs Nurkičs guva šaušalīgu savainojumu.

Fīniksas "Suns" ar rezultātu 92:125 zaudēja Fīniksas "Suns", un Bukers bija vienīgais spēlētājs, kurš savā komandā guva vairāk nekā desmit punktus.

Lai gūtu 59 punktus, Bukers realizēja piecus no astoņiem tālmetieniem, 14 no 26 divpunktu metieniem un 16 no 17 soda metieniem. Tā viņam bija karjeras rezultatīvākā spēle. Iepriekš viņš bija guvis 55 punktus.

Portlendas "Trail Blazers" spēlētājs Jusufs Nurkičs mačā pret Rodiona Kuruca pārstāvēto Bruklinas "Nets" (148:144) guva ļoti nopietnu savainojumu. Viņā mača otrā pagarinājumā trešajā minūtē neveiksmīgi piezemējas un lauza kreiso kāju.

Bosnietis esot lauzis kreisās kājas apakšstilba lielo un mazo liela kaulu, turklāt mazā liela kaula lūzums esot vaļējs. Līdz ar to viņš noslēdza šo sezonu.

Mačā pret "Nets" Nurkičs bija guva 32 punktus un izcīnīja 16 atlēkušās bumbas. 72 spēlēs šajā sezonā Nurkičs vidēji guva 15,6 punktus, izcīnīja 10,4 atlēkušās bumbas un veica 3,2 rezultatīvas piespēles.