Dāvis Bertāns rezultatīvs soda laukumā, Dairis trāpa divus tālmetienus

Trešdien spēles Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadījuši brāļi Bertāni, Dāvim Bertānam gūstot 11 punktus Sanantonio "Spurs" komandas sakāvē pret Denveras "Nuggets", bet Dairim Bertānam atzīmējoties ar sešiem "ačiem" Ņūorleānas "Pelicans" vienības zaudējumā pret Šarlotas "Hornets".

Dāvis Bertāns spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, bet izpelnījās lielāko spēles laiku visā "Spurs" komandā, laukumā aizvadot 27 minūtes.

Spēka uzbrucējs tās izmantoja, gūstot 11 punktus (4/5 divpunktu metienos, 0/4 trīspunktu metienos), trīs reizes pārtverot bumbu un pārkāpjot noteikumus, pa divām reizēm sagrābjot atlēkušās bumbas un rezultatīvi asistējot komandas biedriem, kā arī reizi kļūdoties. Sanantonio komanda, laukumā esot Bertānam, pretiniekiem piekāpās ar 15 punktu deficītu.

Mačs pret Rietumu konferences otro spēcīgāko vienību visai ātri sasniedza nelāgu noskaņu. "Spurs" komandas galvenais treneris Gregs Popovičs tikai 63 sekundes pēc spēles sākuma iesaistījās strīdā ar tās soģiem, kuri viņam piešķīra divas tehniskās piezīmes. Tas nozīmēja, ka Popovičam laukums bija jāpamet.

Lai gan viesi spēja pietuvoties līdz četru punktu deficītam pirmās ceturtdaļas izskaņā, Denveras komanda vadību spēles laikā tā arī neatdeva un svinēja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 113:85 (28:24, 33:19, 25:21, 27:21).

Bertāns visus savus punktus guva no soda laukuma, kurā latvietis realizēja četrus no pieciem metieniem. Uz brīdi bijušajam līgas precīzākajam tālmetienu izpildītājam 2018./19. gada sezonā grozam secen gan lidojuši astoņi no pēdējiem deviņiem izpildītajiem "trejačiem".

Pretinieku līderis Nikola Jokičs izcēlās ar 20 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm, savukārt "Spurs" labā pa 16 punktiem guva Lamarkuss Oldridžs un Lonnijs Vokers.

Tikmēr Ņūorleānā pie iespējas nospēlēt 17 minūtes tika Dairis Bertāns, kurš guva sešus punktus (0/1 divpunktu metienos, 2/4 trīspunktu metienos), divas reizes atdeva komandas biedriem rezultatīvu piespēli un savāca vienu atlēkušo bumbu. "Pelicans" ar aizsargu laukumā pretiniekiem piekāpās pa desmit punktiem.

Bertāna pirmā iznākšana laukumā pirmās ceturtdaļas beigās nebija tik veiksmīga, rūjienietim deviņas sekundes pēc iesaistīšanās spēlēs netrāpot tālmetienu, bet jau otrās ceturtdaļas sākumā tiekot bloķētam viņa pustālajam metienam.

Savukārt ceturtajā ceturtdaļā Bertāns trīs minūšu laikā trāpīja divus tālmetienus. Bertāns arī asistēja Stenlijam Džonsonam, uzbrucējam gūstot divus punktus no groza apakšas, bet pāris minūtes vēlāk piesaistīja divu pretinieku uzmanību un ar piespēli atrada Kristianu Vudu, kurš netraucēti bumbu trieca grozā no augšas.

"Pelicans" vienība intrigu spēlē saglabāja gandrīz vai līdz tās pēdējai minūtei, tomēr ar rezultātu 109:115 (21:24, 34:35, 23:24, 31:32) piekāpās viesiem no Šarlotas.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 34 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Džuliuss Randls, bet pretinieku labā 32 punktus guva tās līderis Kemba Vokers, kurš 21 punktu guva tieši spēles pēdējā ceturtdaļā.

Pēc šīm spēlēm Sanantonio "Spurs" atkritusi uz 8. vietu Rietumu konferencē ar 45 uzvarām 79 spēlēs, bet "Pelicans" komanda atrodas 12. pozīcijā, esot izcīnījusi 32 uzvaras 79 spēlēs.