Dončičs pēc maiņas ar jaunu punktu rekordu kaldina 'Mavericks' uzvaru

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Dalasas "Mavericks" ceturtdien pēc Kristapa Porziņģa aizmainīšanas svinēja uzvaru, komandas zvaigznei Lukam Dončičam sasniedzot jaunu personīgo rekordu vienā NBA spēlē gūtajos punktos.

Dalasas komanda mājās ar rezultātu 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24) pieveica iepriekšējo divu izslēgšanas spēļu sāncenšus Losandželosas "Clippers" komandu, kura gan turpina spēlēt bez šosezon nespēlējuša Kavai Lenarda un savainotā Pola Džordža.

Luka Dončičs, kurš spēles laikā iemeta 51 punktu, jau pirmajā ceturtdaļā atzīmējās ar 28 punktiem. Slovēnis trāpīja septiņus no pirmajiem deviņiem izpildītajiem tālmetieniem.

Taču viesi turējās pretim, ceturtajā ceturtdaļā vienubrīd atpaliekot tikai pa diviem punktiem. Dončičs pēc atgriešanās spēlē pārtvēra bumbu, kas ievadīja Doriana Finija-Smita "gaisiņu" ātrajā uzbrukumā. Savukārt mirkļus vēlāk Redžijs Buloks pēc Dončiča piespēles ar tālmetienu panāca jau astoņu punktu vadību.

Dončičs spēles laikā realizēja 17 no 26 metieniem no spēles, kā arī trāpīja desmit no 14 soda metieniem. Otrs rezultatīvākais komandas spēlētājs ar 12 punktiem bija Finijs-Smits. "Clippers" komandas labā 21 punktu guva Markuss Moriss, ar 19 punktiem piebalsoja Normans Pauels, bet 18 punktus sakrāja Redžijs Džeksons.

Ziņots, ka Dalasas komanda īsi pirms maiņas darījumu lieguma aizmainīja Kristapu Porziņģi uz Vašingtonas "Wizards" komandu, pretī saņemot Dāvi Bertānu un Spenseru Dinvidiju.

"Mēs būvējām kaut ko lielisku, lai gan skaidrs, ka tas nenostrādāja," par maiņu izteicās Dončičs. "Es novēlu viņam [Porziņģim] visu labāko."

Savukārt nu jau bijusī Dāvja Bertāna komanda Vašingtonas "Wizards" ar rezultātu 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34) mājās pieveica Bruklinas "Nets" vienību. Viesiem tas bija desmitais zaudējums pēc kārtas.

Abas komandas spēli aizvadīja ierobežotā sastāvā, jo ceturtdien veica vairākus apjomīgus maiņu darījumus. "Nets" vienība vairāku spēlētāju lielā maiņā aizmainīja Džeimsu Hārdenu pret līdz šim šosezon nespēlējušo Filadelfijas "76ers" zvaigzni Benu Simonsu.

Rezultatīvākais no deviņiem spēlējušajiem "Wizards" basketbolistiem ar 21 punktu bija Hauls Neto. Savukārt Kails Kuzma sakrāja 15 punktus, 13 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles.

Viesu rindās 31 punktu guva Kairijs Ērvings, bet ar 27 punktiem atzīmējās Kams Tomass. Tieši viņš spēles izskaņā izpildīja neprecīzu tālmetienu, kas varēja panākt papildlaiku. Pēc atlēkušās bumbas savākšanas divus nenozīmīgus punktus guva Bleiks Grifins.

Dalasas vienība ar 33 uzvarām 56 spēlēs ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, kuras astotajā pozīcijā ir "Clippers" (27-30). Savukārt "Wizards" komanda ar 25 panākumiem 54 spēlēs ir 11. vietā Austrumu konferencē, kuras astotajā vietā ir "Nets" basketbolisti (29-26).