Lietuvas, Slovēnijas, Francijas un Grieķijas basketbolisti sasniedz Pasaules kausa finālturnīru

Lietuvas, Slovēnijas, Francijas un Grieķijas basketbola izlases pirmdien nodrošināja vietu 2023. gada Pasaules kausa finālturnīrā.

Pirms tam no Eiropas izlasēm pirmdien kvalifikācijas barjeru pārvarēja arī Itālija un Spānija.

Lietuvieši kvalifikācijas otrā posma K apakšgrupā izbraukumā ar rezultātu 65:56 (19:15, 18:15, 12:14, 16:12) pārspēja Melnkalni.

Uzvarētājiem pa 13 punktiem guva Mindaugs Kuzminsks un Vaids Kariņausks, kurš izcīnīja arī sešas atlēkušās bumbas. Mājiniekiem pa 11 punktiem guva Nikola Ivanovičs un Vladimirs Mihailovičs.

Lietuvieši piedalījušies piecos Pasaules kausa finālturnīros, 2010.gadā izcīnot bronzu.

Lietuvas izlasi vada Kazis Maksvītis, bet Pasaules kausa atlases spēļu logos galvenā trenera pienākumi uzticēti viņa asistentam Ķēstutim Kemzūram.

Citā K grupas mačā, Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) potenciālajam drafta pirmajam numuram Viktoram Vembanjamā gūstot 19 punktus, Francijas izlase pirmdien nodrošināja vietu Pasaules kausā.

Francijas basketbolisti mājās ar 92:56 (17:13, 23:14, 19:17, 33:12) sagrāva Bosniju un Hercegovinu.

Vēl francūžiem 17 punktus guva Žuans Begarins, bet 11 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Damjēnam Inglisam. Bosniešiem 20 punktus guva Kenans Kamenjašs.

K apakšgrupā Lietuvai un Francijai ir astoņas uzvaras desmit spēlēs, sešas uzvaras guvusi Melnkalne, pa pieciem panākumiem ir Ungārijai un Bosnijai un Hercegovinai, bet trīs mačos pretiniekus pārspēju Čehija.

Pie ceļazīmes uz Pasaules kausu pirmdien tika arī Slovēnijas izlase, kas J apakšgrupas mačā mājās ar rezultātu 81:75 (16:24, 25:10, 20:14, 20:27) pārspēja Vāciju.

Slovēņiem ar 22 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās naturalizētais amerikānis Džordans Morgans, bet 14 punkti un 12 rezultatīvas piespēles bija Žigam Samaram. Vācijai 21 punktu guva Dāvids Krāmers.

J apakšgrupā zināmas visas trīs izlases, kas spēlēs finālturnīrā - desmit mačos astoņas uzvaras izcīnījušās Somija un Vācija, kā arī septiņus panākumus guvusī Slovēnija. Četras uzvaras ir Zviedrijai, trīs Izraēlai un divas Igaunija.

Savukārt I grupā, kurā spēlē Latvijas izlase, vietu Pasaules kausā nodrošināja arī Grieķija, turklāt tam tuvojas arī Serbija.

Grieķija izbraukumā ar rezultātu 72:70 (19:19, 12:15, 27:21, 14:15) uzvarēja Beļģiju.

Grieķijas izlasē 20 punktus guva Jannulis Larendzakis, bet 13 punkti un desmit rezultatīvas piespēles bija Nikam Kalatesam. Beļģiju no zaudējuma neglāba Retina Obasohana individuāli veiksmīgā spēle - mājinieku līderis šajā mačā guva 30 punktus.

Tikmēr Serbija spraigā cīņā mājās ar rezultātu 77:76 (24:21, 13:13, 17:20, 23:22) uzvarēja Turciju, kas tikpat kā zaudējusi izredzes iekļūt finālturnīrā.

Serbiem 18 punktus guva Marko Guduričs un 16 punktus pievienoja Dušans Rištičs. Turcijas izlasē 22 punkti bija Skotam Vilbekinam, bet 18 punktus sameta Onuralps Bitims.

Jau ziņots, ka Latvija, kas piektdien nodrošināja ceļazīmi uz 2023.gada Pasaules kausa finālturnīru, atlases cikla otrā posma astotajā mačā ar rezultātu 79:63 (22:17, 18:11, 18:12, 21:23) uzvarēja Lielbritāniju.

I apakšgrupā pirms pēdējiem diviem mačiem līdere ar septiņām uzvarām astoņos mačos ir Latvija, pa pieciem panākumiem ir Grieķijai un Serbijai, trīs uzvaras guvušas Turcija un Beļģija, bet vienreiz uzvarējusi Lielbritānija.

Trīs labākās grupas komandas kvalificēsies finālturnīram.

Pēdējais izlašu logs paredzēts 2023.gada februārī.

Finālturnīrs no 2023.gada 25.augusta līdz 10.septembrim norisināsies Filipīnās, Japānā un Indonēzijā. Vietas finālturnīrā nodrošinātas divām no trim mājiniecēm Japānai un Filipīnām, vēl no Āzijas zonas ceļazīmes ir Jaunzēlandei, Libānai, Austrālijai un Ķīnai, Āfrikas zonā kvalificējusies Kotdivuāra, Amerikas zonā - Kanāda, bet Eiropas zonā - Somija, Vācija, Latvija, Itālija, Spānija, Slovēnija un Lietuva.