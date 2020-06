'Mavericks' treneris: visi mūsu spēlētāji ir priecīgi par atgriešanos laukumā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" spēlētāji nav pauduši bažas par sezonas atsākšanos un visi priecājas par atgriešanos laukumā, intervijā ESPN radio raidījumam "Dennis and Cowlishaw show" sacīja kluba galvenais treneris Riks Kārlails.

Jau vēstīts, Bruklinas "Nets" zvaigzne Kairijs Ērvings konferences zvanā ar daudziem NBA spēlētājiem esot paudis bažas par sezonas atsākšanu, jo ASV notiek protesti pret rasismu un policijas brutalitāti. Ērvings uzskata, ka spēlētājiem vajadzētu apsvērt nespēlēt, lai iebilstu pret rasistisko netaisnību, taču ne visi spēlētāji domā līdzīgi ar Ērvingu. Piemēram, Hjūstonas "Rockets" basketbolists Ostins Riverss pauda, ka NBA spēlētāji ar savu nopelnīto naudu atsāktajā sezonā var palīdzēt cīņai ar šo netaisnību.

"Es šajā jautājumā no mūsu spēlētājiem neko neesmu dzirdējis. Mūsu spēlētāji ir sajūsmināti par atgriešanos laukumā un iespēju pabeigt sezonu," sacīja Kārlails. "Esmu dzirdējis dažādas runas, bet daudzi mediju cilvēki mēģina saasināt šo jautājumu. Ja ir spēlētāji, kuri nevēlas spēlēt, tad viņiem par to jārunā ar savu komandu un līgas vadību. Bet no mūsu spēlētājiem neko neesmu dzirdējis."

Kārlails uzsvēra, ka spēlētāju sportiskā forma sezonas noslēgumā būs ļoti svarīga, tāpēc viņš vēlas, lai basketbolisti treniņos darbojas ar bumbu, izdara daudz metienus un piestrādā pie spēles niansēm.

Jau vēstīts, ka viens no "Mavericks" līderiem Kristaps Porziņģis savā sociālajā tīklā "Instagram" publicē kadrus no treniņiem Nīcas sporta hallē, kur viņš aktīvi strādā pie sava metiena.