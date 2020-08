Medijs: Vairākas NBA komandas jau grasās uzrunāt Bertānu

Latvijas basketbolistu Dāvi Bertānu pirms gaidāmās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas brīvo aģentu tirgū savā rīcībā lūkos iegūt ne vien līdzšinējā komanda Vašingtonas "Wizards", bet arī Fīniksas "Suns", Ņujorkas "Knicks" un arī Atlantas "Hawks", vēsta Ziemeļamerikas medijs "NBC Sports".

Jau ziņots, ka Bertāns neilgi pirms NBA sezonas turpinājuma Orlando "burbulī" paziņoja par nodomiem šosezon vairs nespēlēt, lai pirms jauna līguma parakstīšanas izvairītos no traumām.

"Wizards" baumas par vēlmi aizmainīt Bertānu noliedza jau iepriekš, neskatoties uz lielo interesi par viņu no citām vienībām, bet, tuvojoties aizvadītās sezonas beigām, skaidri paziņoja, ka jauna līguma parakstīšana ar latvieti būs viena no kluba prioritātēm.

Savukārt "NBC Sports" žurnālists Čeiss Hjūzs trešdien ziņo, ka Rūjienā dzimušā basketbola prasmes savā labā alkst izmantot arī "Suns", "Hawks" un "Knicks". Starp visām iepriekš minētajām komandām tieši "Hawks" rīcībā ir visvairāk brīvo līdzekļu.

Lai arī konkrēti skaitļi vēl nav zināmi, jo šo sezonu pamatīgi ietekmēja Covid-19 radītā pandēmija, pieejamo līdzekļu saraksta septītajā vietā, visticamāk, būs redzama "Suns", bet pozīciju zemāk varētu būt "Knicks". Tikmēr "Wizards", visticamāk, ieņems 12. vietu.

Pirmā roka sarunās ar Bertānu piederēs "Wizards", taču zināms, ka klubs centīsies izvairīties no "greznības nodokļa", kas jāmaksā, ja spēlētāju algās iztērēts vairāk nekā to paredz līgas limits. 35% no "Wizards" kopējā budžeta, kas paredzēts spēlētāju algām, saņem Džons Vols, bet vēl lauvas tiesa atvēlēta arī Bredlijam Bīlam.

Ziemeļamerikas apskatnieki "Wizards" cerības nolīgt Bertānu raksturo visai cerīgi, jo latvietim komandā tika atvēlēta krietni lielāka loma nekā iepriekš Sanantonio "Spurs". Tāpat nākamsezon laukumā beidzot būs redzams līdz šim traumētais Vols.

Vēl decembrī Ziemeļamerikas mediji ziņoja, ka Bertāns var cerēt uz līgumu, kurā ik sezonu basketbolists atalgots ar 15-20 miljoniem ASV dolāru (aptuveni 12,6 līdz 16,9 miljoni eiro) pirms nodokļiem.

Šosezon Vašingtonas "Wizards" sastāvā Bertāns ir aizvadījis 54 spēles, kuru laikā ik mačā vidēji spēlētās 29,3 minūtēs ir guvis 15,4 punktus, sakrājis 4,5 atlēkušās bumbas, 1,7 reizes rezultatīvi piespēlējis, 0,7 reizes pārķēris bumbu un 0,6 reizes bloķējis pretinieku metienus.

"Wizards" Orlando aizvadīja astoņas regulārā čempionāta spēles, bet "play-off" neiekļuva.