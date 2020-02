Bertānu vēlējusies iegūt teju katra 'play-off' komanda

Latvijas izlases basketbolistu Dāvi Bertānu pirms Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maiņu darījumu lieguma vēlējusies iegūt teju katra izslēgšanas spēlēs sagaidāmā komanda, atklāja Vašingtonas "Wizards" kluba menedžeris Tomijs Šepards.

Lai gan par Dāvi Bertānu interese bijusi jau vairākus mēnešus, uzbrucējs ceturtdien, pēdējā iespējamajā maiņas darījumu dienā, saglabāja vietu Vašingtonas "Wizards" komandā. Jau vēstīts, ka "Wizards" kluba vadība vēlējusies par rūjienieti iegūt divas pirmās drafta kārtas izvēles. Šāda cena šķitusi pārāk augsta ieinteresētajām vienībām.

"Mēs abi esam vienisprātis, ka šī bijusi lieliska situācija gan mums, gan viņam," pēc notikušā izteicies kluba ģenerālmenedžeris. "Ja kāds man apgalvo, ka vēlas šeit būt, tad es uz to paļaujos. Man ar Dāvi ir lieliskas attiecības. Viņa aģents [Artūrs Kalnītis], [kluba īpašnieks] Teds Leonsiss un visi pārējie organizācijas pārstāvji viņam teikuši – šī ir lieliska vieta tev un tu pats esi bijis lielisks. Viņš vēlējies dzirdēt tieši šādu apliecinājumu."

Šepards jau decembrī medijiem pauda, ka nevēlas aizmainīt Bertānu, bet gan pēc sezonas turpināt sadarbību ar vidzemnieku. Uzbrucēja pozīcijas basketbolistam vasarā būs iespēja slēgt jaunu līgumu ar kādu no NBA komandām.

Funkcionārs uzsvēra, ka pats Bertāns bijis atbildīgs par individuāli veiksmīgo sezonu.

"Viņš nopelnīja atzinību kā viens no labākajiem metējiem līgā. Taču šī ir viņam piemērota sistēma, un viņš to apzinās. Ne brīdi nešaubījos, ka mēs vēlamies viņu paturēt. Jo biežāk gan to saki, jo vairāk komandas tev netic. Un tās turpina zvanīt," izteicās Šepards.

Mediji starp komandām, kuras interesējušās par Bertānu, minējuši Atlanta "Hawks", Bostonas "Celtics", Denveras "Nuggets", Filadelfijas "76ers" un Losandželosas "Lakers" klubus. "Wizards" komandas pārstāvis gan atklāja, ka to skaits bijis ievērojami lielāks.

"Runājām ar vairākām komandām. Teju katrai "play-off" vienībai bija interese. Taču tā nebija pietiekami liela, lai ietekmētu mūsu lēmumu viņu paturēt," klāstīja ģenerālmenedžeris.

Dāvis Bertāns 40 spēlēs vidēji atzīmējies ar 15,0 punktiem un 4,6 atlēkušajām bumbām, kas ir viņa labākie rādītāji NBA karjerā.

Latvijas basketbolista pārstāvētā vienība piektdien savā laukumā uzņems Kristapu Porziņģi un Dalasas "Mavericks" klubu. Pagaidām Porziņģis nav iekļauts savainoto spēlētāju sarakstā, lai gan liepājnieks trešdien aizvadītajā mačā salauza degunu.