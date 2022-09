'MVP': Asiņainā kauja baseinā, pļauka Lietuvas basketbolam un atradumi čekas maisu kabatās

Šajā nedēļā sporta medijs MVP šķērsos kādu nelielu, bet atzīmēšanas vērtu starpfinišu – ikviena mūsu lasītāja rīcībā būs jau seši simti rakstu, kas nemainīgi pieejami jebkurā diennakts laikā. Pagājušajā nedēļā šo kolekciju papildinājām ar vēl sešiem – ne tikai par līdzjutēju aktuālajā fokusā esošo basketbolu, hokeju un tenisu, bet arī ikdienas ziņās retāk klātesošajiem šahu un ūdenspolo.

Uz papīra sapnis, laukumā – murgs... Lietuvas basketbolam jāpārdzīvo vēsturiska pļauka

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Lietuvas basketbola izlase Eiropas čempionātu noslēgusi 15. vietā. Tik zemu kaimiņi nav bijuši... nekad. Proti, – ja neskaita 1993. gadu, kad komanda uz finālturnīru netika vispār, šis ir trīskārtējās čempiones zemākais punkts. Un tas – vasarā, kad kopā bija izdevies sapulcināt pilnīgi visus labākos spēkus ar diviem NBA lielmeistariem priekšgalā. Pat mums, kas "Eurobasket" batālijas vēroja tikai pa televizoru, neviļus rodas jautājums – kas notika?

Armands Puče: Čekas maisiem ir kabatas

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Pagājušajā piektdienā noslēdzās Jura Savicka ēra vēl vienā Latvijas sporta projektā – pašmāju tenisa sadzīvi turpmāk vadīs Ernests Gulbis. Taču viens nocirsts tausteklis vēl nenozīmē, ka garu izlaidīs arī viss astoņkājis. "Čekas maisi jau labu laiku kā atvērti un no tiem izcēla brālīšus trusīšus. Maisos nebija to, kas tos maisus paši šuva un – nebija arī to, kas sakās esam šajās dienās par mieru. Nebija tādu kā Aigars Kalvītis, kas ir par godīgu spēli, par skaistu hokeju, bet – par dārgu gāzi..." Armanda Pučes pārdomas par čekistiem Latvijas sporta vidē.

'Jūs, netīrie nelieši, bombardējāt mūsu zemi!' Asiņainākā cīņa olimpisko spēļu vēsturē

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ikviena ūdenspolo spēle risinās divos līmeņos – kamēr virs ūdens redzams teju graciozs atlētisms, zem ūdens notiek agresīva, bieži vien pat rupja cīņa. 1956. gada oktobra beigās Ungārijā sākās pret padomju varu vērstā revolūcija, bet par tās asiņaino iznākumu valsts olimpiskā komanda uzzināja, vien ierodoties Austrālijā. Ungārijas sportistos kūsāja naids pret okupantiem un neziņa par savu nākotni dzimtenē. Dažas dienas vēlāk – 6. decembra pēcpusdienā – Ungārijas ūdenspolo izlase cīņā par zelta godalgām iekāpa vienā baseinā ar PSRS izlasi...

Vēl viņnedēļ Raimonda Rudzāta viedokļsleja ne tikai par plusiem, bet arī iespējamajiem riskiem, Ernestam Gulbim pārņemot Latvijas tenisa saimniecību, skandālu šaha pasaulē, kur pēc sensacionālas uzvaras pār pašreizējo pasaules čempionu visnotaļ kreatīvas blēdīšanās ēna gūlusi pār vienu no jaunās paaudzes daudzsološākajiem šaha talantiem, kā arī Vācijas basketbola izlases panākumu zīmē – stāsts par Dirka Novicka ieliktajiem pamatiem, kas uzlika šo valsti uz pasaules grozabumbas kartes.

Kas gaidāms "MVP"

Pēc Spānijas izlases uzvaras Eiropas basketbola čempionātā ar jaunu sparu uzbangojis naturalizēto spēlētāju jautājums, kam pieķersimies arī mēs – ar labākā lietpratēja Reiņa Lāča skrupulozo pētījumu par šo tēmu. Būs daudz hokeja – kāds savdabīgs Pelnrušķītes stāsts par talanta pazaudēšanu un tad, iespējams, atkal atrašanu, ekspertu aptauja par virzienu, kādā uz Krievijas raisītā kara fona patlaban vispār stūrē Latvijas hokejs, kā arī intervija ar spēlētāju, no kura šogad daudz gaidīs gan klubs, gan izlase, bet vispirms – viņš pats. Rindā gaida arī motori, teniss, peldēšana...