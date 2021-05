'MVP': Jāņa Blūma lēmums, neparastais mīlas trijstūris un krīze pludmalē

Nedēļā, kas iesākās ar svētkiem un arī noslēdzās ar tādiem, MVP tomēr pamanījās ražīgi pastrādāt, un noslēguma pušķis lasītājiem sanācis ar visiem krāšņākajiem sporta ziediem rotāts – i basketbols un futbols, i hokejs un teniss, un nule kā pienākušajai vasarai par godu – pat pludmales volejbols piedevām.

Sirmgalvji un meitenes... Vai Latvijas pludmales volejbolam draud kapu zvani?

Foto: F64

Pēdējā desmitgadē esam bijuši lutināti ar izciliem pludmales volejbolistu panākumiem, taču laika rats strauji griežas, un tendences arvien uzkrītošāk rāda – vīru konkurencē lielās uzvaras izcīna jaunāki un fiziski apdāvinātāki, bet dāmām šajā līmenī būtiska pieredze. Mums patlaban ir pretēji – vadošie vīri jau ceturtā gadu desmita vidū, bet dāmas uz kopējā fona vēl zaļas un maz pieredzējušas. Turklāt Eiropa šajā sporta veidā nu jau ilgāku laiku strādā sistemātiski, kamēr pie mums daudz kas joprojām ir entuziasma balstīts... Vai tas nozīmē, ka Latvijas "bīčs" nonācis uz krīzes sliekšņa?

Kurņikova, Fjodorovs un Burē: neparastais mīlas trijstūris, kas sašūpoja sporta pasauli

Foto: DELFI kolāža

Bija deviņdesmito gadu beigas, kad tobrīd vēl uz pilngadības sliekšņa balansējošā uzlecošā tenisa zvaigznīte bija kļuvusi par globāla mēroga pielūgsmes objektu un lauza vīriešu sirdis kā piparkūkas pie Ziemassvētku galda. Divas no tādām pukstēja tobrīd pasaules labāko hokeja uzbrucēju krūtīs... Tik tikko 18 gadus vecā Anna Kurņikova starp diviem no NHL spožākajiem uzbrucējiem – Sergeju Fjodorovu no Detroitas "Red Wings" un Pāvelu Burē no Floridas "Panthers". Divi bildinājumi, divi saderināšanās gredzeni un divi "jā". Vienlaikus...

Jānis Blūms: 'Nav vairs ko dalīt, visi vienos mēslos tagad esam...'

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Tādam kā es, kas bijis sportā līdz kaulam un tik ilgi, šis ir smags brīdis," atzīst Jānis Blūms, taču 39 gadu vecumā jābūt gatavam pieņemt realitāti. Olimpiskās spēles, Pasaules kauss un pat Eiropas čempionāts – nevienā no nākamajiem trim lielajiem turnīriem Latvijas basketbols nebūs pārstāvēts, un viņam tas nozīmē, ka pēdējās spēles uz lielās skatuves jau aizvadītas. Izlases kapteiņa pārdomas, stāvot krustcelēs – personiskajās un zināmā mērā arī Latvijas basketbola. Par Vējoni un Janičenoku, par Štelmaheru un Banki, par bedri un signāliem no tās...

Norvēģu brīnumbērns Holanns. Vāl labāks par Mbapē, Ronaldu un Mesi?

Foto: Imago Sport/Scanpix/LETA

194 centimetrus garš, muskuļotas miesas būves un izcili ātrs, ar nāvējošu noslēdzošo sitienu un ļoti augstu IQ – var izklausīties pēc perfekta futbola robota, taču Ērlings Holanns ir īsts. Pēdējā pusotra gada laikā viņš ir otrais rezultatīvākais elites futbolists uz planētas, un par tādu jau kļuvis arī tirgus vērtības ziņā. Dortmundē pavadot 17. mēnesi, Holanna statistika ir fenomenāla – 50,6 pilnās spēlēs 53 gūti vārti un 11 rezultatīvas piespēles, bet pēc kādas no epizodēm Itālijas raidsabiedrība "Sky" aprēķināja, ka norvēģis 60 metrus veicis 6,64 sekundēs – tikai par trim desmitdaļām atpaliekot no amerikāņu sprinta karaļa Krisa Koulmena iekštelpu pasaules rekorda... 4. septembrī Holanns kopā ar Norvēģijas izlasi būs Rīgā.

