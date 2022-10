'MVP': Sanktpēterburgas čekista taustekļi, Latvijas skeletona krahs un Žagara atgriešanās

Kamēr Kremlī izmisīgi gaida, kad mēs te, Eiropā, beidzot sāksim salt, latvieši mierīgi turpina lasīt – gan kastaņus un zelta rudens lapas, gan Armanda Pučes jaunāko sleju. Un ne tikai to vien – sporta medija MVP abonentiem aizvadītajā nedēļā bija arī daudz citas aizraujošas lasāmvielas.

Armands Puče: Dāmas gambīts vai matrjoška?

Foto: F64

"Lai arī tālais viesis it kā formāli pēc papīriem ir tā sauktais Medvedeva cilvēks, mēs taču saprotam, ka diriģents šai grupai tāpat ir viens – mazais čekists no Sanktpēterburgas..." Rīgas variants nav klasiska atklātne – tas ir tāds kā atzarojums no kādas lielās atklātnes, kā maza ieliņa, kas satiksmē izmantojama, raksta Armands Puče. Par šahu? Ne tikai, ne tikai... "Te tuvāk krievu matrjoškām. Lielo lelli atver – skat, tur iekšā mazais Kalvītis. Atveram Kalvīti – skat, tur vēl mazāka Dana..."

Raimonds Rudzāts: Kurš uzņemsies atbildību par skeletona krahu?

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Vai Latvija joprojām ir skeletona lielvalsts? Ņemot vērā, ka Dārta Zunte turpmāk pārstāvēs Igauniju un jaunās sezonas priekšvakarā, šķiet, neviens nezina, vai augstākās raudzes sacensībās Latvijas krāsās uz starta izies kaut viens skeletonists – jebkādas klišejas par skeletonu kā Latvijas vizītkarti pasaulē vajadzētu noglabāt aiz piekaramās atslēgas. Gaidāmā sezona nesola skaļus panākumus trasē. Taču tā būs viena no svarīgākajām Latvijas skeletona vēsturē.

'Mans piedzīvojums vēl nav beidzies.' Artūrs Žagars reanimē karjeru Lietuvas basketbolā

Foto: KK Nevežis

Viens no pēdējās desmitgades talantīgākajiem jaunajiem basketbolistiem Artūrs Žagars pēdējās sezonās tā arī nespēja izlauzties no apburtā loka, taču šovasar pievienojās Lietuvas komandai Ķēdaiņu "Nevežis", kur atguvis sajūtas, ko nozīmē būt atslēgas figūrai laukumā. Atšķirta jauna lappuse grāmatā, un pagaidām nav iespējams paredzēt, kas notiks nākamajās nodaļās.

Vēl pagājušajā nedēļā lūkojām izprast iemeslu, kāpēc virkne NBA klubu šosezon sacentīsies par iespēju... palikt pēdējiem līgā – un šī iemesla vārds ir Viktors Vembanjama, kura atnākšana pasaules basketbolā tiek salīdzināta ar citplanētieša ierašanos. Bija arī divi aizraujoši kriminālstāsti no Ziemeļamerikas sporta vēstures – par pasaules labāko beisbola komandu, kuras spēlētāji reiz nolēma piepelnīties, pārdodot MLB līgas finālsēriju, tādējādi sagraujot ne tikai fanu, bet miljonu amerikāņu ilūzijas par sporta cēlo būtību, kā arī par spilgtāko aizsargu amerikāņu futbola vēsturē, kura biogrāfijā joprojām ir kāds ļoti tumšs noslēpums, par ko viņš pats, viņa tuvākie un pat masu mediji runā ļoti nelabprāt...

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā pētīsim Latvijas šķēpmetēju klusās sezonas iemeslus un iespējamo turpinājumu, lūkosim saprast, kas notiks ar vienu grandiozu impēriju pēc tās vadības maiņas, izbrauksim kopā ar vienu no daudzsološākajiem pašmāju motoru sporta jaunajiem talantiem, apzināsim viedokļus par kāda vēl nesen ļoti svarīga izlases spēlētāja iespējamo pienesumu Latvijas izlasei, un būs arī šajā nedēļā viens senāku dienu stāsts – par savdabīgu vīru no ziemeļu zemes, kas NHL vēsturē vienmēr paliks kā pirmais.