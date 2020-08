NBA protesti: basketbolistus atbalstot, spēles nenotiek arī citās ASV līgās

Pievienojoties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāju protestiem, trešdien vairākas spēles nenotika arī Augstākajā Beisbola līgā (MLB) un Sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA).

Jau ziņots, ka sešas NBA komandas trešdien iestājās par sociālo taisnīgumu ASV, nedodoties laukumā trijās paredzētajās spēlēs. Pirmo soli spēra Milvoku "Bucks" vienība, kuras rīcību motivēja atgadījums Kenošas pilsētā aizvadītajā nedēļas nogalē, kur policija smagi sašāva Džeikobu Bleiku.

Visas trīs paredzētās spēles nenotika arī WNBA, protestam pievienojoties Vašingtonas "Mystics", Atlantas "Dream", Losandželosas "Sparks", Minesotas "Lynx", Konektikutas "Sun" un Fīniksas "Mercury" vienībām.

Sešu vienību basketbolistes tā vietā nostājās basketbola laukuma centrā, bet uz "Mystics" komandas spēlētāju krekliem uzrakstītie burti veidoja Džeikoba Bleika vārdu. Uz katra no krekliem tā mugurpusē bija attēloti septiņi ložu veidoti caurumi, atsaucoties uz katru no Kenošas policijas raidītajiem šāvieniem.

The @WashMystics kneeled on the @WNBA court wearing T-shirts with 7 bullet holes on the back. #BlackLivesMatter #JacobBlake pic.twitter.com/1vbpgq4zX2