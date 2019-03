'Nets' treneris atzīst, ka Kurucs ir pelnījis vietu pamatpiecniekā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Bruklinas "Nets" galvenais treneris Kenijs Atkinsons atklājis, ka viņu patīkami pārsteigusi Rodiona Kuruca spēja veiksmīgi atgriezties pamatpiecniekā pēc dažām spēlēm, kuras Latvijas basketbolists uzsāka no rezervistu soliņa, vēsta komandas mājaslapa.

Kurucs trešdien aizvadīja ne tikai produktīvu spēli "Nets" uzvarā pret Klīvlendas "Cavaliers" vienību, bet arī izcēlās ar efektīgām epizodēm - diviem bumbas triecieniem grozā no augšas un trim bloķētiem metieniem.

"Kevins Lavs ir vienreizējs spēlētājs, un mēs pat īsti viņu nenosedzām, bet domāju, ka Rodi kā pirmgadnieks šādā svarīgā spēlē padarīja lielisku darbu. Man patika viņa triecieni grozā pēc D'Endželo [Rasela] un Spencera [Dinvidija] piespēlēm," uz Kuruca sniegumu pēc spēles atskatījās Atkinsons.

Latvietis pirms pirmdien aizvadītās spēles pret Dalasas "Mavericks" piecas spēlēs bija laukumā gājis no rezervistu rindām, bet vēl spēli iepriekš pret Portlendas "Trail Blazers" neticis laukumā. Kurucs vietu pamatpiecniekā atguvis, pateicoties Treveona Greiema muguras savainojumam.

"Kurucs mūs patīkami pārsteidzis. Mēs uz dažām spēlēm nosēdinājām viņu uz rezervistu soliņa, bet viņš neapjuka. Viņš ir mūsu pamatsastāva spēka uzbrucējs. Tās savāktās atlēkušās bumbas ļauj mums apzināties, ka viņš var šajā pozīcijā spēlēt. Mēs bijām uztraukušies par Kevina Lava spēku viņu divcīņā. Man šķiet, ka mēs, pateicoties Kurucam un Demare Kerolam, labi turējāmies pretī," klāstīja treneris, kurš pirmdien gan atzina, ka latvietim vieta pamatsastāvā nav garantēta.

"Tas bija grūti, jo viņš ir smags. To jau zināju treniņā, kad mēs atkārtojām pretinieku sadarbības. Tomēr spēlē viss norisinājās labi. Paveicu to darbu, ko treneris no manis sagaidīja," par pieckārtējā Zvaigžņu spēles dalībnieka Kevina Lava segšanu izteicās Kurucs.

"Nets" vienība pēc šīs uzvaras 67 spēļu laikā ir triumfējusi 34 reizes, kas ļauj klubam ieņemt septīto vietu Austrumu konferencē. Gan astotā vietā esošajai Maiami "Heat" komandai, gan devītajā pozīcijā esošajai Orlando "Magic" šobrīd ir pa 30 uzvarām.

"Domāju, ka šī bija liela uzvara. Mēs iepriekš [pirms pirmdienas] bijām zaudējuši trīs spēles pēc kārtas un mums noteikti vajadzēja šoreiz izcīnīt vēl vienu uzvaru. Katra uzvara tagad būs svarīga," skaidroja latvietis.