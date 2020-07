Pasečņikam uzvārda vietā uz krekla arī būs rakstīts 'Vienlīdzība'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Vašingtonas "Wizards" atklājis, kādus sociālā taisnīguma vēstījumus uz saviem krekliem uzvārda vietā izvēlējušies tās basketbolisti. Latvijas centra pozīcijas spēlētājs Anžejs Pasečņiks lēmis par labu "Equality" ["Vienlīdzība"].

Jau ziņots, ka NBA vadība ļāvusi tās basketbolistiem sezonas noslēguma turnīrā Orlando savu uzvārdu vietā uz krekliem izvēlēties kādus sociāla taisnīguma saukļus. Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda vienbalsīgi vienojusies par vārdu "Vienlīdzība", turklāt vairākiem ārzemju basketbolistiem šis vārds būs rakstīts dzimtajā valodā.

Šobrīd zināms deviņu "Wizards" spēlētāju izvēlētais sauklis, no kuriem seši basketbolisti bijuši vienisprātis ar kādu savu komandas biedru.

Trojs Brauns un Džeroms Robinsons uz krekla sava uzvārda vietā paudīs, ka "Melno dzīvēm ir nozīme" ["Black Lives Matter"], Jans Mainmi un Moriss Vāgners lēmuši iedvesmot cilvēkus piedalīties vēlēšanās ["Vote" jeb "Balso"], bet Anžejs Pasečņiks un Šabazs Neipiers vēlas sludināt vienlīdzību.

"Izvēlos spēlēt ar vārdu "Vienlīdzība" uz savas muguras, lai vienkārši atgādinātu, ka pret katru cilvēku jāizturas vienlīdzīgi. Nav svarīgi, kāda ir tava ādas krāsa, kādā valodā runā vai no kurienes nāc," izvēli pamato Pasečņiks.

"Even though we're in the bubble, it doesn't mean we forgot about everything that's going on."#RepTheDistrict | #BlackLivesMatter pic.twitter.com/m9LmDEon0q