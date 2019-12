Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis otrdienas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēles puslaika pārtraukumā saņēmis pamatīgu kritikas devu no NBA leģendām Šakila O'Nīla un Čārlza Bārklija par spēles manieri, ko Basketbola slavas zālē iekļautie basketbolisti uzskata par pārlieku pasīvu.

Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" vienība otrdien pārspēja Ņūorleānas "Pelicans" komandu, liepājniekam 17 minūtēs trāpot vien divus no 11 metieniem no spēles, bet bloķējot piecus pretinieku raidījumus. Tā kā spēle tika translēta ASV nacionālajā televīzijas kanālā TNT, puslaika pārtraukumā savu viedokli par to sniedza raidījuma "Inside the NBA" pārstāvji un bijušie NBA basketbolisti Čārlzs Bārklijs, Kenijs Smits un Šakils O'Nīls.

"Mēs visi esam spēlējuši šo spēli," pirmais ļoti vēlējās izteikties O'Nīls. "Mēs visi esam bijuši disciplinēti basketbolisti, kuri spēlē uzbrukuma sadarbības. Tomēr kādā brīdī tev pašam jāpanāk, ka esi lielāka daļa no uzbrukumā notiekošā. Kā teica Čaks [Bārklijs] – Porziņģim jācenšas vairāk tikt pie bumbas."

Bijušais centra pozīcijas spēlētājs tad analizēja pāris epizodes, kurā Porziņģis izvēlējās izpildīt metienu palēcienā, viņu sedzot kādam perimetra pozīcijas basketbolistam.

"Mēs visi zinām "pick-and-roll" sadarbību – kad tevi sedz mazāks pretspēlētājs, jāraujas uz groza apakšu. Taču, ko viņš izlemj darīt? "Es vēlos kāpt ārpus trīspunktu līnijas un mest metienus no distances, kā to dara visi pārējie garie basketbolisti"," liepājnieku izmēdīja basketbola leģenda.

"Vēl viena epizode," turpināja četrkārtējais NBA čempions. "Vēl viens mazs pretspēlētājs. Raujas uz grozu, bet apstājas uz soda metiena līnijas un izmetu šādu vāju pustālo."

O'Nīls uzsvēra, ka vēlas, lai Porziņģis spēlētu vairāk ar muguru pret grozu. Pagaidām gan kurzemnieks vidēji guvis vien 0,61 punktu ik reizi, kad uzbrucis grozam šādās situācijās. Viņš ierindojas 60. vietā no 62 NBA basketbolistiem, kuri vismaz reizi mačā izpilda metienu pēc spēles ar muguru pret grozu.

"Nesakiet, ka Lukam jādod viņam vairāk bumba," savu viedokli noslēdza bijušais basketbolists. "Viņam pašam jāprasa un jāgrib saņemt bumbu. Saņem to soda laukumā – tieši to sagaidu no viņa. Nemet metienus lēcienā. Zinu, ka šī ir jauna basketbola ēra, bet tu esi vairāk nekā 2,13 metrus garš [septiņas pēdas] un tevi sedz divmetrīgi pretinieki. Saņem bumbu ar muguru pret grozu un spēlē ar spēku."

Varenā centra pozīcijas spēlētāja viedoklim piekrita Čārlzs Bārklijs, kurš arīdzan norādīja, ka savas karjeras laikā vienmēr pieprasījis bumbu, ja viņu sedzis kāds augumā mazāks pretspēlētājs.

"Viņš ir tik pasīvs," izteicās Bārklijs. "Saprotu, ka komandas sadarbības paredz Porziņģim pēc aizsega atkāpties ārpus trīspunktu līnijas. Taču, lai šī komanda sasniegtu augstāku līmeni, viņam jāspēlē ar muguru pret grozu un jābūt agresīvākam."

Žurnālists Ērnijs Džonsons, kurš vada raidījumu, vaicāja, vai Porziņģa spēles manieri varētu ietekmēt pārciestais ceļgala krustenisko saišu savainojums, tomēr abi basketbolisti noliedza tādu iespējamību.

Savukārt citi žurnālisti sociālajā vietnē "Twitter" uz O'Nīla viedokli reaģējuši, norādot, ka spēle ar muguru pret grozu nav Porziņģa stiprā puse.

Nākamo maču Dalasas "Mavericks" aizvadīs jau trešdien, mājās uzņemot Minesotas "Timberwolves" vienību, tomēr nav skaidrība, vai Porziņģis šajā spēlē piedalīsies. Pats basketbolists izteicis tādu cerību, bet pagājušo reizi, kad Dalasas komanda divās dienās aizvadīja divas spēles, liepājnieks otro maču izlaida atpūtas nolūkos.