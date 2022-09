Porziņģim pirmajā 'Wizards' pārbaudes spēlē Japānā neveicas ar tālmetieniem

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas piektdien neiemeta visus sešus savus tālmetienus, kamēr Vašingtonas "Wizards" piedzīvoja zaudējumu.

"Wizards" basketbolisti Japānā ar 87:96 (12:16, 25:25, 27:28, 23:27) piekāpās NBA čempionei Goldensteitas "Warriors". Svētdien abas komandas tiksies atkārtoti.

Kā jau pārbaudes spēlē, "Wizards" galvenais treneris Vess Anselds juniors izmantoja plašu rotāciju, dodot iespēju laukumā doties 14 basketbolistiem. Noslēdzošajā ceturtdaļā abas komandas spēlēja bez saviem vadošajiem basketbolistiem, laukumā nedevās arī Porziņģis.

Porziņģis piektdien nospēlēja 21 minūti un 15 sekundes, kuru laikā iemeta septiņus punktus (1/2 - s.m., 3/4 - 2 p., 0/6 - 3 p.), izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra četras bumbas, vienreiz bloķēja pretinieku metienu un pieļāva vienu kļūdu.

"Wizards" sastāvā rezultatīvākais 13 punktiem bija japāņu mīlulis Rui Hačimura, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas. Tikmēr deviņi punkti Bredlijam Bīlam un Monte Morisam.

Savukārt "Warriors" komandā 20 punktus iemeta Džeims Vaizmens, viņam izcīnot arī deviņas atlēkušās bumbas.

