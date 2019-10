Porziņģis atbild 'Knicks' debitantam Beretam: esmu viens no labākajiem metienu bloķētājiem NBA

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" komandas ciena Ņujorkas "Knicks" debitanta Rovana Aleksandra Bereta mērķi triekt bumbu grozā pāri viņam, taču latvietis arī atgādināja, ka ir viens no labākajiem metienu bloķētājiem visā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

Atbildot uz jautājumu, kuram NBA spēlētājam viņš vēlētos "iedankot" pāri, un Berets atbildēja: "Es izvēlos Porziņģi." Visticamāk, šādu atbildi viņš sniedzis, lai izpelnītos lielākas "Knicks" līdzjutēju simpātijas, jo aizvadītajā sezonā Porziņģis pieprasīja aizmainīšanu no Ņujorkas komandas

"Viss kārtībā. Esmu metienu bloķētājs, neraugoties uz to, ko daži cilvēki saka," intervijā pēc treniņa Ziemeļamerikas žurnālistiem stāstīja Porziņģis. "Esmu viens no labākajiem metienu bloķētājiem līgā un vienmēr esmu gatavs izaicinājumam. Es domāju, ka vēlme triekt bumbu grozā pār mani viņam ir labs mērķis. Tas ir diezgan forši. Es to cienu."

Savā NBA karjerā latvietis vidēji izcēlies ar diviem blokiem spēlē, bet savā pēdējā sezonā pirms ceļgala krustenisko saišu traumas gūšanas viņš pretiniekus bloķēja vidēji 2,4 reizes mačā.

"Mavericks" un "Knicks" komandas nākamajā sezonā tiksies tikai divas reizes – pirmā spēle paredzēta 9. novembrī, bet atkārtoti "Mavericks" un "Knicks" tiksies 15. novembrī.