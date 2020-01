Porziņģis: mēdzu sarakstīties ar Braientu

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis pēc pirmdien aizvadītā mača ar Oklahomsitijas "Thunder" vienību gremdējās atmiņās par bojā gājušo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzni Kobi Braientu.

Porziņģa pārstāvētā "Mavericks" komanda ar rezultātu 107:97 izbraukumā pieveica "Thunder" basketbolistus, taču pēc mača lielāka uzmanība tika pievērsta Braientam, nevis nupat aizvadītajai spēlei.

"Joprojām nevaru pilnībā aprast ar notikušo," teica Porziņģis. "Kobe man bija kā ikona, kā nemirstīga persona. Šķiet, ka tādam cilvēkam nekas nevarētu notikt. Nespēju to sagremot. Turklāt tas notika bez jebkāda brīdinājuma – tas ir bailīgi."

Liepājnieks pret Braientu spēlējis tikai vienreiz dzīvē, savā pirmajā sezonā NBA. Toreiz viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda ar rezultātu 99:95 pieveica Losandželosas "Lakers" basketbolistus. Abi spēlētāji pēc spēles uz laukuma īslaicīgi arī aprunājās.

"Bērnībā viņš bija mans mīļākais spēlētājs. Ja vēlējos, varēju ar viņu sazināties. Pa laikam aizsūtīju viņam kādu īsziņu. Viņš bija ļoti pieejams, atbildēja uz tām – man kā NBA debitantam tas nozīmēja ļoti daudz. Tas norāda, kāds cilvēks viņš bija ārpus basketbola un kādu iespaidu viņš atstāja uz citu cilvēku dzīvēm," klāstīja kurzemnieks.

"Manas pirmās atmiņas par NBA ir celšanās agri no rīta, lai redzētu kā Kobe un Po [Gasols] "Lakers" sastāvā spēlē finālsērijā," turpināja Porziņģis. "Tā bija mana komanda. Mans brālis man sagatavoja Kobes labāko momentu apkopojumus. Tos skatoties, iztēlojos, kā atdarinu tās pašas kustības. Lai gan viņš ir citas pozīcijas spēlētājs, tāpat vēlējos viņam līdzināties."

24 gadus vecais spēlētājs uzsvēra, ka Braients ir elks lielai daļai NBA basketbolistu, pateicoties savai attieksmei pret darbu.

"Viņš ir viens no maniem mīļākajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Nevaru izteikt vārdos, cik šis notikums ir skumjš. Man sāp sirds. Mums atliek atzīmēt viņa dzīvi, un tad viņa mantojums dzīvos mūžīgi," izteicās Porziņģis.

"Mavericks" un "Thunder" komandas turpināja citu vienību iesākto tradīciju, spēles pirmajā minūtē apzināti izpildot astoņu un 24 sekunžu pārkāpumus. Porziņģis atklāja, ka arī gatavošanās mačam noritējusi citādāk nekā parasti.

"Šorīt neveicām pretinieku "skautingu". Ieturējām piemiņas brīdi un skatījāmies viņa labākos momentus. Tas bija smagi. Daži piecēlās, lai uzrunātu parējos. Notikušais satuvinājis ne tikai NBA ģimeni, bet arī mūsu pašu ģimenes. Mums jārūpējas par sev tuvajiem cilvēkiem," uzsvēra basketbolists.

"Kobe and Pau... That was my team."

Kristaps Porzingis recalls getting up early to watch Kobe Bryant and the Lakers during their Finals runs. pic.twitter.com/q6Q8SLqoKV