Porziņģis nosaukts par NBA nedēļas labāko spēlētāju Austrumu konferencē

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis nosaukts par aizvadītās nedēļas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) labāko spēlētāju Austrumu konferencē.

Porziņģis iepriekšējā nedēļā bija Vašingtonas "Wizards" vilcējspēks, palīdzot komandai izcīnīt uzvaras visās četrās spēlēs. Latvietis katrā no mačiem vidēji iemeta 24,5 punktus un izcīnīja 8,5 atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja 2,5 pretinieku metienus.

Vašingtona lēnām atkopjas pēc ieilgušās neveiksmju joslas un nu guvusi piecas uzvaras pēc kārtas - lielā mērā pateicoties tieši Porziņģim. "Wizards" ar 17 uzvarām 38 spēlēs konferencē atrodas desmitajā vietā un cīnās par iekļūšanu "play-off".

Šosezon Porziņģis vidēji spēlē gūst 22,2 punktus, izcīna 8,9 atlēkušās bumbas, veic 2,4 rezultatīvas piespēles un bloķē 1,6 metienus.

Savas karjeras laikā Porziņģis par konferences nedēļas labāko spēlētāju nu kļuvis trīs reizes. Pirmā reize austrumos bija 2017. gada rudenī, tobrīd vēl pārstāvot Ņujorkas "Knicks", bet vēl latvietis šādu godu jau Rietumu konferencē izpelnījās 2020. gada pavasara sākumā, kad vēl spēlēja Dalasas "Mavericks" rindās.

