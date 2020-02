Porziņģis spēlēs, Pasečņiks izsaukts no fārmkluba – sagaidāma vēsturiska NBA spēle

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien piedalīsies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē starp Dalasas "Mavericks" un Vašingtonas "Wizards" komandu. Tas varētu kļūt par pirmo NBA maču, kurā laukumā dodas trīs Latvijas basketbolisti.

Porziņģis trešdien aizvadītā mačā pret Memfisas "Grizzlies" vienību salauza degunu, taču tas viņam netraucēs piedalīties piektdienas spēlē, ziņo ESPN žurnālists Maiks Pīzlijs.

Savukārt "Wizards" vienība no attīstības līgas fārmkluba "Capital City Go Go" izsaukusi centra pozīcijas spēlētāju Anžeju Pasečņiku, kurš vienībai bija pievienojies uz vienu maču. Pasečņiks tādējādi, iespējams, varēs doties laukumā kopā ar otru Latvijas pārstāvji Vašingtonas komandā Dāvi Bertānu.

Mačā, kuru plāno apmeklēt vismaz 600 latvieši, laukumā varētu doties trīs Latvijas basketbolisti, kas būtu pirmais šāds notikums NBA vēsturē. Šī gada 1. februārī tikās Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda un "Wizards" vienība, taču laukumā devās vien Bertāns, bet Kurucs un Pasečņiks palika uz rezervistu soliņa.

Abu komandu pirmā savstarpējā spēle šosezon jau pulcēja vērā ņemamu skaitu ASV dzīvojošu latviešu. Toreiz uz maču latviešus aicināja Latvijas goda konsulāts Teksasā, kas notikumam par godu bija organizējis īpašu pasākumu.

"Wizards" komanda ar 17 uzvarām 51 duelī Austrumu konferencē ieņem 11. vietu, bet "Mavericks" basketbolisti ar 31 panākumu tikpat cīņās ir septītā Rietumos.