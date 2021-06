Porziņģis trāpīja gada lielāko metienu, atzīst 'Mavericks' treneris

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-off" spēlē starp Dalasas "Mavericks" un Losandželosas "Clippers" komandām trāpīja gada lielāko metienu, sarunā ar žurnālistiem atzina "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails.

Ziņots, ka Dalasas vienība trešdien ar rezultātu 105:100 pārspēja Losandželosas "Clippers" basketbolistus, sērijā izvirzoties vadībā ar 3-2.

Dalasas komandas galvenais treneris Riks Kārlails, sniedzot savu komentāru par spēli, ātri vien paslavēja Porziņģi par rādīto pacietību. Sērijas gaitā liepājnieks maz ticis pie iespējām uzbrukumā, ko jau pēc pirmās spēles īpaši izcēla speciālists, arī toreiz uzsverot Latvijas basketbolista ziedošanos komandas labā.

"Skaidrs, ka šī bija lieliska uzvara. Spēle bija spraiga, ar daudz emocijām. Mūsu puiši lieliski saglabāja mieru. Trešā ceturtdaļa bija ļoti svarīga. Man jānorāda, ka mēs patiešām izmanījām daudz lietu spēles plānā. Ļoti izmainījām KP pozīciju uzbrukumā. Viņš bija "super" pacietīgs, lieliski nospēlēja aizsardzībā. Netika daudz pieskarties bumbai, jo pretinieki viņam bija cieši klāt arī bez bumbas," klāstīja Kārlails.

Porziņģis spēles ievadā bumbu trieca grozā no augšas, trešajā ceturtdaļā trāpīja trīspunktnieku, bet trešo reizi ar precīzu metienu atzīmējās tikai pašā spēles izskaņā, kad palīdzēja "Mavericks" pārvarēt nerezultatīvu spēles nogriezni un divas minūtes pirms spēles beigām panākt rezultātu 101:91.

"Trīspunktnieks, ko viņš trāpīja no labā stūra, varbūt bija gada lielākais metiens. Cepuri nost viņa priekšā par ziedošanos komandas labā. Tas ir smagi. Ja vēlies uzvarēt izslēgšanas spēlēs, katram jāpaveic milzīga uzupurēšanās. Tas bija ļoti svarīgi," izteicās treneris.

Par pacietības saglabāšanu un trāpīto metienu tika arī prasīts Porziņģim: "Daru to, kas komandai no manis nepieciešams. Uzturēju gatavību šādam brīdim. Trāpīju metienu, un mēs uzvarējām. Esmu priecīgs par to."

Basketbolistam šī bija nerezultatīvākā spēle izslēgšanas spēlēs savā NBA karjerā, kā arī "play-off" mačs, kurā viņš izpildījis vismazāk metienus. Liepājnieks realizēja trīs no sešiem metieniem no spēles, sakrājot astoņus punktus. Viņam tika vaicāts, ko viņš iemācījies šo "play-off" spēļu laikā.

"Trenēju pacietību. Kad lietas nenorit, kā sagaidīji vai kā vēlējies, saglabāju mieru. Šo divu gadu laikā [Dalasā] esmu nobriedis. Domāju, tas redzams arī laukumā. Esmu tikai puisis no Latvijas, kurš iet cauri dzīvei un mācās," atbildēja basketbolists.

Paškritisks par savu sniegumu bija Luka Dončičs, kurš aizvadīja izcilas pirmās trīs ceturtdaļas, bet ilgstoši nespēja palīdzēt komandai pielikt punktu spēlei tās izskaņā. Slovēnis guva 42 punktus, bet izpildīja 37 metienus no spēles. Viņa kontā bija arī 14 rezultatīvas piespēles, kas nozīmē, ka 31 no 37 trāpītājiem Dalasas komandas metieniem tiešā veidā iesaistīts bija Dončičs.

"Tas nav noslēpums, ka viņš ir mūsu uzbrukuma dzinējs," klāstīja Kārlails. "Viņš kāro šo atbildību. Ticu, ka viņš to uzskata par privilēģiju. Pārvaldīt viņa spēles laiku un pārliecināties, ka saglabājam viņu svaigu, ir izaicinājums. Tuvojoties sērijas beigām, krietni pieaug nepieciešamība katram patiešām "iesēsties" aizsardzībā. Viņš un Porziņģis, mūsu divi labākie spēlētāji, šovakar iesēdās stājā un patiešām sedza augstā līmenī. Tas arī prasa enerģiju."

"Metu par daudz," atzina pats Dončičs. "Dažus metienus varēju nemest. Domāju, labi metu trīspunktniekus, bet netrāpīju dažus metienus pēc divsoļa. Taču mums jāuzvar. Tas ir vienīgais, kam ir nozīme."

Kārlails atklāja, ka lēmums pamatsastāvā laist Bobanu Marjanoviču prasījis ilgu laiku un garu analīzi. Speciālists nevēlējās teikt, vai tas sagaidāms arī sērijas sestajā spēlē, bet minēja to kā vienu no opcijām. Dalasas komandas treneru korpusu sagaida darbs ar video analīzi, lai novērtētu Marjanoviča sniegumu, sprieda treneris.

Ziņots, ka "Mavericks" komanda pamatpiecniekā veica vienu izmaiņu, Maksimilianu Kleberu aizstājot ar 2,24 metrus garo Bobanu Marjanoviču. Pēdējo 40 izslēgšanas spēļu laikā tikai viens pamatpiecnieks sastāvējis no garākiem spēlētājiem, un to arī sūtīja laukumā Dalasas komanda. 2003. gadā vienības rindās spēli uzsāka Šons Bredlijs, Reifs Lafrencs, Dirks Novickis, Maikls Finlijs un Stīvs Nešs, uz "Elias Sports Bureau" atsaucas medija ESPN žurnālists Tims Makmāns.

Savukārt Kristaps Porziņģis uzsvēra, ka iepriekš, iespējams, patraucējis spiediens spēlēt skatītāju priekšā. Vienmēr vieglāk ir spēlēt izbraukumā, kur tiec uzskatīts par ienaidnieku, izteicās liepājnieks.

"Mavericks" komanda jau trešo reizi sērijā uzvarēja izbraukumā, bet pagaidām nav uzvarējusi mājās. Sērija turpināsies piektdien, kad Dalasas komanda lūkos mājās izcīnīt ceturto uzvaru un noslēgt sēriju.