Porziņģis uzņemas atbildību par zaudējumu; Dončičs neapmierināts ar soģiem

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis pēc Dalasas "Mavericks" komandas svētdien piedzīvotā zaudējuma Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē norādīja uz savu vājo metienu precizitāti kā svarīgu neveiksmes iemeslu, ziņots kluba mājaslapā.

Jau vēstīts, ka "Mavericks" komanda ar rezultātu 89:100 zaudēja Maiami "Heat" vienībai, Porziņģim trāpot tikai trīs no 17 metieniem no spēles.

"Būtu aizvadījis vismaz mazliet labāku spēli, rezultāts būtu citāds," pēc spēles atzina liepājnieks.

Basketbolists pret "Pacers" komandu pirmajā šīs sezonas tikšanās reizē atzīmējās ar 38 punktiem, kaldinot Dalasas kluba panākumu. Tas joprojām ir viņa sezonas rekords gūtajos punktos. Neveiksmīgais mačs pārtrauca arī viņa piecu spēļu sēriju ar vismaz 20 gūtiem punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.

"Reizēm tā notiek – vienkārši netrāpi metienus. Spēles likteni noteica tie metieni un tās situācijas. Taču ir tik daudz lietu, ko šajā spēlē varēju paveikt labāk," izteicās Porziņģis.

Komandas galvenais treneris Riks Kārlails atzina, ka komanda nav izkārtojusi sev pietiekami labus metienus. Tomēr speciālists arī uzteica "Pacers" vienību par tās rādīto sniegumu aizsardzībā pret Porziņģi.

"Pēc mača, ko Porziņģis pagājušajā reizē aizvadīja pret viņiem, "Pacers" bija apņēmušies būt fiziski pret viņu, nedot nevienu vieglu iespēju. Šī vispār bija ļoti fiziska cīņa. Taču šī līga ir tāda, ka reizēm puiši netrāpīs savus metienus," arīdzan uz neveiksmes faktoru norādīja Kārlails.

Otra komandas zvaigzne Luka Dončičs, kurš atzīmējās ar 36 punktiem, desmit bumbām zem groziem un astoņām piespēlēm, nospēlēja sev ierastajā līmenī. Slovēnijas izlases zvaigznei gan trīs reizes spēles laikā pretinieki trāpīja pa seju, par ko Dončičs pēc spēles izrādīja neapmierinātību.

Luka Doncic took a knee to the face

😳#MFFL pic.twitter.com/X1ceNOguwT