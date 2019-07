Video: Porziņģis līguma slēgšanas dienā smagi strādā pie atzīta trenera

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis dienā, kurā spēlētājs ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Dalasas “Mavericks” noslēdza jaunu līgumu, strādājis pie individuālā trenera Džo Abunasāra, kurš karjeras laikā palīdzējis vairākām NBA zvaigznēm.

Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis 1. jūlijā ar Dalasu vienojās par 158 miljonu ASV dolāru vērtu kontraktu, kas kļuva par vislabāk apmaksāto līgumu gan Latvijas sporta, gan "Mavericks" kluba vēsturē.

“Līguma parakstīšanas dienā Kristaps Porziņģis saglabāja mērķtiecību pēc tā, kas padara izcilos sportistus tik izcilus,” publicētā video parakstā izsakās Abunasārs. “Iespaidīgi! Īpašs spēlētājs. Īpašs cilvēks, kuru sagaida liela nākotne. Gods būt daļai no šī procesa.”

