Video: Porziņģis nenobīstas no metienu bloķētāja Gobēra un satricina grozu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā divus no saviem 18 punktiem guva ar skaistu bumbas triecienu grozā no augšās pāri labākajam Jūtas "Jazz" aizsardzības spēlētājam Rūdijam Gobēram.

Jau vēstīts, ka ar Porziņģa 18 gūtajiem punktiem nepietika, lai "Mavericks" gūtu uzvaru pār "Jazz" – 104:116.

Ceturtajā ceturtdaļā Porziņģis saņēma piespēli no gala līnijas un uzreiz devās uz grozu, kur trieca bumbu grozā, neraugoties uz Gobēra mēģinājumu viņu bloķēt. Tiesa, iepriekš Gobērs latvieti pāris epizodēs apturēja.

This was good to see from Porzingis. Dunks are cool in general but Gobert had blocked him a couple times earlier in the game when he went up for layups. I think he might've even gotten a piece of this one but Porzingis went up very strong and was rewarded. pic.twitter.com/ySaOk1eKbG