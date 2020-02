Kazakevičam liels uzticības kredīts; mērķis – 'Euro 2024'

Latvijas Futbola federācija (LFF) līgumu ar valstsvienības jauno galveno treneri Daini Kazakeviču noslēgusi uz trīs gadiem, paredzot arī iespējamo sadarbības turpinājumu. Jaunajam trenerim dots uzdevums veidot komandu ilgtermiņā, domājot par iekļūšanu 2024. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.

LFF un Kazakevičs līgumu oficiāli parakstīja mēnesi pēc valdes sēdes, kurā tika atbrīvots līdzšinējais galvenais treneris Slaviša Stojanovičs un viņa vietā iecelts Kazakevičs. Kā pavēstīja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, līgums ar Stojanoviču oficiāli lauzts tikai pirms nedēļas.

Kazakevičs par saviem asistentiem komandā izvēlējies jauno Latvijas U-17 izlases galveno treneri Jurģi Pučinsku, Jāni Interbergu un bijušo Latvijas izlases galveno treneri Marianu Paharu. Vārtsargu trenera pienākumi uzticēti Aleksandram Proskurņinam, bet par fizisko sagatavotību atbildēs Māris Smirnovs, kurš galveno treneri konsultēs arī aizsardzības taktikas jautājumos.

Izmaiņas skārušas arī izlases menedžera pozīciju. Līdzšinējā ģenerālmenedžera Ilvara Rutkovska vietu tagad ieņems Aivars Vaivods, kurš bija jaunatnes izlašu administrators.

"Šodiena iezīmēs jaunu posmu tajā, kā mēs skatāmies uz nacionālās izlases un nacionālās izlases spēlētāju sagatavošanu, attīstīšanu, un uz rezultātiem, ko mēs sagaidām. Valde, pieņemot lēmumu, fokusējās uz ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Skaidrs, ka gana ambiociozi un arī iedvesmojoši, vienlaikus arī reālistiski, ir tas, ka nacionālā izlase 2024. gadā atkal kvalificēsies Eiropas čempionāta finālturnīram," optimistisks ir Pukinsks. "Šis jaunais posms nacionālās izlases dzīvē iezīmēsies ar to, ka mēs vēlamies spēlētāju sagatavošanā, komandas sagatavošanā pieturēties pie ilgtermiņa principiem, kas nozīmē, ka šobrīd mēs radīsim apstākļus un vidi tādu, lai tiktu veidots spēcīgs izlses kodols, kas sasniegs rezultātus ilgtermiņā. Tas neizslēdz to, ka arī šodien katrā spēlē mērķtiecīgi virzīsimies uz to, lai būtu pozitīvs rezultāts. Bet fokuss būs uz to, lai ilgtermiņā Latvijas izlase būtu stabila un ar vērtībām, par ko mēs runājam. Lai tās vērtības būtu redzamas izlasē ikdienā, tās sniegumā laukumā un attiecībās ārpus laukuma."

Pukinsks piebilda, ka izlases treneris tagad būs "ne tikai treneris spēlētājiem un kolēģis izlases personālam", bet tam būs arī atbildība par visu līmeņa izlašu pārraudzību un vadību. "Mēs gribam, lai izlases filosofija ir ne tikai nacionālajā izlasē, bet lai ir iedzīvināta visā futbola piramīdā."

Kazakevičs vēlreiz norādīja, ka valstsvienības vadīšana viņam ir liels gods un izaicinājums, ņemot vērā, kādā situācijā šobrīd ir Latvijas futbols un tā galvenā komanda.

"Gan sportisktie rezultāti, gan Latvijas spēlētāju konkurētspēja uz Eiropas skatuves raisa daudz jautājumus. No savas puses redzu iespejas uzlabot gan izlases spēli, gan izlases rezultātu.

Pirmais ir spēcīgs kolektīvs, kvalitatīva komandas spēle. Motivēti, izlasi pārstavēt griboši spēlētāji ar atbilstošu meistarības līmeni. Lai ir saprotama katra spēlētaja motivācija ne tikai spēlēt izlasē, bet arī vēlme kaut ko sasniegt," savā pirmajā uzrunā pēc līguma parakstīšanas teica Kazakevičs, kurš līdz šim ieņēma LFF Sporta direktora amatu (pēc pārstrukturēšanas – Futbola departamenta vadītājs).

Kazakevičs atkārtoti norādīja, ka viņš piekritis darbam tikai ar nosacījumu, ka ir ilgtermiņa līgums, jo izlase īstermiņā strauji nevar mainīties.

Tiesa, arī līdzšinējiem galvenajiem treneriem LFF allaž ir uzticējusies "ilgtermiņā", bet pēdējos gados nevienam trenerim dažādu iemeslu dēļ nav izdevies noturēties amatā. Kazakevičs būs piektais galvenais treneris pēdējo trīs gadu laikā. 2017. gadu šajā amatā uzsāka Marians Pahars, kurš vēlāk atkāpās 2017. gada martā pēc zaudējuma pārbaudes spēlē Gruzijā. Viņa vietā valstsvienības vadības groži atkal tika uzticēti Aleksandram Starkovam, kuru pēc gada atlaida LFF valde. Tad Latvijas izlases trenēšana tika uzticēta somam Miksu Pātelainenam, ar kuru LFF vilcinājās noslēgt jaunu līgumu. 2018. gada nogalē soms izlēma negaidīt un pateica "Uz redzēšanos!", bet viņa vietu ieņēma Stojanovičs. Serbijā dzimušais slovēņu treneris noslēdza līgumu uz trīs gadiem, bet nostrādāja nepilnu gadu.

"Skaidrs, ka lai izveidotu kolektīvu ir vajadzīgs zināms laika resurss. Bet no otras puses – visiem ir saportams, ka nacionālā izlase vienmēr ir strāsts par rezultātu. Nav svarīgi, vai trenera pirmais vai pēdējais gads - līdzjutēji, preses pārstāvji, futbola sabiedrība gaida gan kvalitatīvu sniegumu, gan rezultātu uz laukuma. Tāpēc ir jāapzinās, ka nacionālās izlases kontekstā nedrīkst būt nebūtisku spēļu, nevienā spēlē nedŗikst būt nebūtisks rezultāts. Kā auglim ir vajadzīgs laiks, lai nobriestu un būtu gatavs lietošanai, tāpat līdzīgi ir futbola komandā. Darbs nesākas no nulles, jo visi iepriekšējie treneri ir devuši zināmu labumu un attīstību. Skaidrs, ka mēģināsim pirmkārt izveidot domubiedru kolektīvu, kas būtu gatavi risināt uzdevumus."

Līgums ar Kazakeviču noslēgts līdz 2022. gada beigām, kad noslēgsies arī Nāciju līgas turnīrs. Ja Latvijas izlases iekļūs Nāciju līgas "play off" un šajā stadijā turpinās cīņu par ceļazīmi uz Eiropas čempionātu, tad līgums automātiski tiks pagarināts. Noprotams, ka pretējā gadījumā atsevišķi tiks vērtēts, vai līgums tiks turpināts.

"Neviens treneris nav pasargāts no tā, ka viņu atlaidīs. Ja treneris baidās no tā, ka viņu atlaidīs, viņam nemaz nav jāsāk darbs. Viennozīmīgi, uzvara Nāciju līgas D līgā ir mērķis. Šobrīd veidosim komandu kas risinās uzdevumus – gan uzvarēt D līgu rudenī, gan arī gatavosim spēlētājus un iespēlēsim tos, kuri spēs risināt sportisko izdevumu 2022. gada Nāciju līgā. Tas ir komplekss stāsts," skaidro Kazakevičs.

Pukinsks piebilda, ka lēmumu pieņēmusi valde, bet jau aprīlī šī valde mainīsies, jo gaidāmas LFF vēlēšanas. Līdz ar to grūti prognozēt, kāda būs jaunās valdes vīzija un redzējums, norāda Pukinsks.

Kazakeviča apstiprināšana un Stojanoviča atlaišana no LFF puses nebija sevišķi atkkāts proces,s kas sabiedrībā raisīja bažas un skepsi. Treneris valdošo viedokli uztvēris normāli, jo pieņem, ka cilvēkiem ir dažādi viedokļi. Tomēr Kazakevičam bijis pārsteigums, ka bijusi tik krasi negatīva reakcija vēl pirms izlases spēlēm viņa vadībā. "Skatos uz to, kā uz faktu. Neteiktu, ka ļoti tajā iedziļinājos. To es nevaru nekādi ietekmēt, bet trenera uzdevums ir koncentrēties uz (izlases) sniegumu."

LFF pirms diviem gadiem ar trenera atlaišanu pirmo reizi pamatīgi "uzkāpa uz grābekļa". Pēc kaunpilnā zaudējuma Gibraltāram no amata nevēlējās aiziet Aleksandrs Starkovs, bet viņu ar lēmumu atlaida LFF valde. Vēlāk LFF un Starkovs nespēja vienoties par abām pusēm izdevīgu kompensāciju, kā rezultātā LFF samaksāja Latvijas trenerim pilnu kompensāciju, kas – pēc avotu sniegtās informācijas – bija ap 100 000 eiro. Tagad Stojanoviča atlaišana izmaksās vairāk nekā 170 000 eiro, bet maksājumi Starkovam noslēdzās vien pērnā gada nogalē, portālam "Delfi" apliecināja futbola aprindu cilvēki.

Lai gan Pukinsks atklāti runāja par līguma iespējamo pagarināšanu un tā nosacījumiem, negatīvā scenārija – trenera atlaišanas - nosacījumus LFF ģenerālsekretārs nevēlējās atklāt, aizbildinoties ar nekonkrētiem nosacījumiem par konfidencialitāti Darba likumā. Tādējādi LFF izvairījās no atbildes, vai LFF varēs atlaist treneri sliktu rezultātu gadījumā. Pukinsks gan piebilda, ka līgumā esot iestrādāti punkti, lai aizstāvētu federācijas intereses, bet nekonkretizēja, kādi ir šie LFF interešu punkti.

2013. gada nogalē Kazakevičs, būdams Latvijas U-21 izlases galvenais treneris, no komandas atstādināja piecus futbolistus, arī Denisu Rakelu un Artūru Karašausku, kuri šobrīd ir potenciālie Latvijas izlases kandidāti. Kazakevičs galvoja, ka vecie grēki netiks ņemti vērā, vērtējot potenciālo izlases kandidātu.

"Šobrīd nav neviena uzvārda, kuram nebūtu iespēja iekļūt izlasē. Ja manis nosauktie nosacījumi būs atbilstoši arī kādam no spēlētājiem, kas pirms 6-8 gadiem kādu disciplīnas pārkāpumu dēļ jaunatnes izlasēs bijuši disciplināri sodīti, tas (sodīšana) nebūs šķērslis, lai iekļūtu nacionālā izlasē. Varu pateikt, ka viena no prasībām būs par vērtībām, par attieksmi, par darba kultūru. Tās būs būtiskās lietas. Es nebūšu gatavs samierināties ar kaut kāda veida disciplināriem pārkāpumiem, kas neatbildīs profesionālā futbolista statusam," skaidro Kazakevičs.

Kazakevičs vēl nekonkretizēja izlases potenciālo kodolu, bet bijis pie Latvijas klubiem treniņnometnēs un runājis ar Latvijas komandu galvenajiem treneriem par potenciālajiem kandidātiem. Treneris vēlreiz uzsvēra, ka plāno nostabilizēt sastāvu un veidot vienībā kodolu, ap ko "būvēt pārējo izlasi". Tādējādi Kazakevičs neplāno lielu kandidātu rotāciju, ja vien nebūs tāda nepieciešamība traumu vai citu iemeslu dēļ.

Latvijas izlase oficiālajos pavasara izlašu spēļu logos aizvadīs treniņnometni ārzemēs un divas pārbaudes spēles izbraukumā. Komanda 26.martā samēros spēkus ar Melnkalni, bet 30. vai 31.martā aizvadīs maču pret Sanmarīno. Tās Latvijas izlasei būs pirmās spēles Kazakeviča vadībā.

Uz treniņnometni ārzemēs pirms abām pārbaudes spēlēm Latvijas izlase izlidos 23.martā.