Bļugeram rezultatīva piespēle mazākumā, 'Penguins' zaudē pagarinājumā

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers naktī uz piektdienu atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, bet viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" piedzīvoja neveiksmi pagarinājumā.

"Penguins" mājās ar 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes".

Bļugers laukumā pavadīja 9:57 minūtes, no kurām teju puse (4:01 minūte) bija mazākumā. Viņš izpildīja divus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku raidījumu un uzvarēja 63% iemetienu, cīņu noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon latvietis 18 cīņās izcēlies ar sešiem (1+5) rezultativitātes punktiem.

"Penguins" un "Hurricanes" hokejisti parūpējās par vētrainu pirmās trešdaļas noslēgumu, jo 32 sekunžu laikā viņi pamanījās gūt kopā trīs vārtus, viesiem izvirzoties vadībā ar 2:1. Savukārt Latvijas hokejists mača 40. minūtē mazākumā metās uz "Hurricanes" vārtiem, bet viņa metienu atvairīja vārtsargs Anti Rānta, taču pirmais pie atlēkušās ripas bija Broks Makgins, tobrīd panākdams 2:2.

