Bļugers kopā ar Vegasas 'Golden Knights' triumfē Stenlija kausa izcīņā

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers naktī uz trešdienu kopā ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Vegasas "Golden Knights" triumfēja Stenlija kausa izcīņā.

Stenlija kausa finālsērijas piektajā spēlē "Golden Knights" savā laukumā ar 9:3 (2:0, 4:1, 3:2) pieveica Floridas "Panthers", sērijā līdz četrām uzvarām triumfējot ar 4-1.

Šis ir pirmais Stenlija kauss "Golden Knights" vēsturē. Komanda NHL aizvadījusi tikai sešas sezonas.

For the first time, the Vegas Golden Knights are Stanley Cup champions. 🥹 pic.twitter.com/lH2NWv78g4