Kanādas U-20 hokejisti atspēlējas pret Krieviju un triumfē pasaules junioru čempionātā

Kanādas U-20 vīriešu hokeja izlase svētdien, 5. janvārī, Ostravā tika kronēta par pasaules junioru čempioni.

Kanādieši finālmačā ar rezultātu 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) pārspēja vienaudžus no Krievijas.

Pirmais periods noslēdzās bez gūtiem vārtiem, bet pirmie šajā mačā izcēlās krievi, kad otrās trešdaļas vidū Ņikita Aleksandrovs pielaboja komandas biedra metienu no zilās līnijas. Pāris minūtes vēlāk veiksmīgi vārtu priekšā nospēlēja Dilans Kozenss, kurš panāca 1:1, bet piecas minūtes pirms perioda beigām Grigorijs Deņisenko pašaizliedzīgā cīņā iebakstīja ripu vārtos un atjaunoja krieviem vadību.

Trešā perioda devītajā minūtē Maksims Sorkins pēc piespēles no aizvārtes ieturēja pauzi un ar spēcīgu plaukstas metienu panāca jau 3:1 Krievijas labā. Nepagāja ne minūte, kad kanādieši vienus vārtus atguva, ripai rikošetā no Konora Makmaikla nonākot tīklā. Kanādieši atguva enerģiju un pāris minūtes vēlāk Berets Heitons ar raidījumu no iemetienu apļa izlīdzināja rezultātu.

Pēdējos un uzvaru nesošos vārtus šajā spēlē guva Akils Tomass, kurš četras minūtes pirms pamatlaika beigām ātrā uzbrukumā nonāca viens pret krievu vārtsargu, strauji sabremzējās un ar māņkustību ieraidīja ripu mērķī - 4:3.

Abas komandas savā starpā spēkojās arī apakšgrupā, kur ar 6:0 pārāki bija krievi.

Finālā tikās pasaules čempionātu titulētākās komandas. Kanādas kontā tagad ir 18 zelta godalgas, bet Krievijai, ieskaitot PSRS un NVS izlašu panākumus, ir 13 čempiontituli.

Austrumu kaimiņi pie zelta medaļām pasaules U-20 čempionātā pēdējo reizi tika 2011. gadā, kad finālā ar 5:3 uzvarēja Kanādu.

Tikmēr cīņā par bronzu Zviedrija ar 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) uzveica pērnā gada čempioni Somiju.

Pusfinālos Krievija ar 5:4 papildlaikā uzvarēja Zviedriju, bet Kanāda ar 5:0 sagrāva Somiju.

Svētdien izšķīrās arī tas, kura komanda saglabās vietu augstākajā divīzijā. Pārspēļu trešajā mačā Vācija ar 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) uzveica Kazahstānu, nosūtot pretiniekus uz pēc spēka otro divīziju, kur šogad decembrī viena no pretiniecēm būs Latvija. Turnīrs, iespējams, norisināsies Rīgā.

Pērn par pasaules čempioniem tika kronēti Somijas jaunie hokejisti, kuri finālā ar 3:2 pārspēja ASV, bet bronzu izcīnīja Krievija.