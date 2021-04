Merzļikins klāsta 'bullīšu' noslēpumus: atslēga ir nedomāt

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien pēc lieliski aizvadītās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēles žurnālistiem stāstīja, ka gadu laikā mācījies no savas kļūdas pārlieku daudz domāt papildlaiku un pēcspēles metienu laikā.

Ziņots, ka Merzļikins otrdien otro reizi NHL karjerā atvairīja 41 metienu vienā spēlē, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" vienība ar rezultātu 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienos pieveica Detroitas "Red Wings". Hokejistam tā bija septītā "sausā" spēle NHL, kas ļāva komandai pārtraukt deviņu zaudējumu sēriju.

"Sajūtas ir lieliskas. Esmu patiesi priecīgs par puišiem. Mums šis bija tieši vajadzīgs. Visi ļoti cīnījās," par pārtraukto neveiksmju joslu izteicās Merzļikins.

Tūlīt pēc panākuma izcīnīšanās Latvijas hokejists, kurš iepriekš nav slēpis "Blue Jackets" ģērbtuvē valdošo panīkumu, viens pats palecoties gaisā, imitēja kādreiz ierasto praksi apskaut jau aizmainīto komandas biedru Niku Folinjo.

