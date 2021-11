'MVP': Mafija boksā, jauns talants Latvijas hokejā un kā atpazīt bērnus-čempionus

Ja aizvadītajai nedēļai sporta medijā MVP jāpiemeklē kāda vienojošā tēma, tā noteikti saistās ar jaunajiem talantiem sportā. Māra Štromberga treneris mums māca tādus atpazīt, kanādieši kāda latviešu puikas sakarā to jau paveikuši, savukārt amerikāņi pirms 18 gadiem smagi kļūdījās. Un ja vēl pieskaitām tos jauniešus, kas Latvijas boksā...

Bezcerība, nabadzība un mafijas ciešais satvēriens. Boksa treneru izmisuma kliedziens

Latvijas boksa vizītkarte ir Mairis Briedis, kāds pratīs nosaukt arī Ričardu Bolotņiku vai Kristapu Zuti, taču pašmāju amatieru boksa pasaule ir tumša bilde. Un, kā izrādās – tā patiešām ir ļoti tumša. Federācijas impotence jau 20 gadu garumā nogriezusi šim sporta veidam jebkādu izaugsmi, taču nu pacietības mērs pilns – treneri un sportistu vecāki gatavi runāt, publiski izgaismojot vienaldzību, neizdarības un blēdības, kas Latvijā šo sporta veidu gremdē, nevis ceļ. Spēles noteikumi ir skarbi, izdzīvo apsviedīgākie. "Kāpēc lietuviešiem ir čempioni un olimpiskie medaļnieki? Tāpēc, ka leiši atbrauc ar autobusu, kam seko divi džipi ar federācijas cilvēkiem, kam rokās ir čemodāni..."

Vai tavs bērns var kļūt par čempionu? Septiņas pazīmes no Māra Štromberga trenera

Viņi satikās, kad Ivo bija 14, bet Mārim – seši. 25 gadus vēlāk Māris Štrombergs karjeru noslēdza kā visu laiku titulētākais BMX braucējs, bet Ivo Lakučs – treneris, kuram nav noslēpumu, no kādām komponentēm top sportā unikālais sakausējums: olimpiskais čempions. Ivo bija ar mieru padalīties noslēpumos, palīdzot mums sastādīt "fotorobotu" – formulējot rakstura īpašību, priekšnoteikumu, dažādu faktoru, apstākļu un to sakritību kopumu, kas no skata pavisam parastu mazo censoni pārvērš par pasaulē labāko. "Tas bija interesanti arī man – pārdomāt un saprast, kuras īpašības tad izvirzās priekšplānā un kuras ir nozīmīgākās brīžos, kad viss likts uz spēles," viņš atzīst.

Pārējās hokeja pasaules Nr.1. Kanādieši augsti novērtē 17 gadus veco latviešu aizsargu

Ikviena jaunā hokejista mērķis ir nokļūt Ziemeļamerikā – jo tur bāzējas NHL, kurā tā vai citādi, bet sapņo spēlēt ikviens no viņiem. Tieši tāpēc liels notikums šā vecuma puišiem allaž ir Kanādas spēcīgāko junioru līgu ārzemnieku drafts. Šovasar ar pirmo numuru tajā tika izvēlēts latvietis – aizsargs Niks Feņenko. "Šeit ar mani rēķinās kā ar līderi," pēc veiksmīga sezonas sākuma MVP atzīst 17 gadus vecais spēlētājs. Protams, uz Kanādu latviešu aizsargs devies ar vienu lielu mērķi – aizsniegties līdz NHL. Viņš neslēpj, ka skautu interese jūtama jau sezonas sākumā.

Tāpat pagājušajā nedēļā mēģinājām saprast, kas Latvijas sporta spēļu izlasēm ir ārzemju treneris – lielā iespēja vai parasta pērkama dvēsele. Kāds bez Boba Hārtlija šobrīd būtu Latvijas hokejs un vai futbola izlases vīri pusdienās garneles joprojām ēstu, kaisot tās uz putukrējuma kūkas, ja ne Gerija Džonsona pamācība? Izstāstījām garu, taču aizraujošu stāstu par Frediju Adu – jaunekli, kam 2000. gadu sākumā paredzēja pasaules labākā futbolista nākotni. Nepilnu 15 gadu vecumā viņa seja bija uz žurnāla "Time" vāka pasaules populārākajā TV raidījumā "60 Minutes", bet pie durvīm klauvēja pat "Manchester United" – gatavi likt galdā trīs miljonus dolāru. "Kādu dienu viņš būs labākais futbolists pasaulē," kādu skautu citēja "Sports Illustrated" – izdevums, kurā "Nike" dibinātājs Fils Naits bija izteicies, ka Adu ir potenciāls kļūt nozīmīgākam futbolā, nekā Taigeram Vudsam golfā vai Maiklam Džordanam basketbolā. Kur Fredijs ir tagad, 18 gadus vēlāk? Visbeidzot – palūkojāmies aiz priekškara, kas pēc nepilniem trim mēnešiem vērsies, lai atsegtu pasaulei Pekinas olimpisko spēļu skatuvi. Kā tikai tur nav – vīruss un vakcīnas, cilvēktiesības un boikoti, sniega trūkums un pakaļdarinājumi...

Kas gaidāms "MVP"

Svētku nedēļā ievadīsim Pekinas olimpisko spēļu ziemas sezonu, kas tā pa īstam sākas arī Latvijas faniem – ar renes sporta veidiem un biatlonu. Lūkosim, ko gaidīt no mūsu titulētākajiem braucējiem un kāpēc par Latvijas sekmēm šajās sacīkstēs pēc gadiem 20 vai 30, iespējams, neviens vairs lāga neatcerēsies. Aprunājāmies ar vienu no labākajiem hokejistiem, kas būs Harija Vītoliņa komandā Pekinas spēlēs, bet jau šodien "iztulkojām" Dalasas "Mavericks" sezonas sākumu un Kristapa Porziņģa patieso vietu un lomu tajā. Būs pāris tēmu no okeāna otra krasta, tostarp iepazīstināsim ar kādu vīru, kas ne bez iemesla iemantojis visu laiku nīstākā NBA tiesneša titulu. Bet ceturtdien – tad svinēsim nozīmīgu dzimšanas dienu. Ne tikai Latvijas.