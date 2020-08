MVP: Rebekas kailums, Znaroka noslēpums un Taisona projekts atgriezties ringā

Jaunais sporta medijs MVP kopā ar tevi spēlē jau veselu mēnesi. Šoreiz atskatīsimies uz to, ko piedāvājām mūsu darbības ceturtajā pilnajā nedēļā un ieskicēsim nākamās nedēļas tēmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Armands Puče: Rebekas kailums

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Mums bija padomā pavisam cits nedēļas sākums, taču... Svētdienas vakarā svarcēlāja Rebeka Koha dalījās ar pasauli savos lielajos jaunumos. Bagāžā atstājot virkni neatbildētu, bet būtisku jautājumu. Armanda Pučes pirmdienas rītā publicētās pārdomas par šo tēmu ir MVP pagaidām vēl īsajā vēsturē līdz šim lasītākais raksts, rosinot pamatīgus pēcgrūdienus arī citās publiskajās domu apmaiņas vietnēs.

Lasīt vairāk

"Mēs nespējām komunicēt". Pa pēdām mītiskajam Oļega Znaroka mēnesim NHL

Foto: Armands Puče/F64

Par Oļega Znaroka nenotikušo NHL karjeru līdz šim zinājām tik vien, ka iemesls tam bija prozaisks – svašvalodu izpratnes trūkums – netverot, vai nulles uz piedāvātā kontrakta attiecas uz visu sezonu, vai tikai vienu tās mēnesi. Reinis Lācis savā MVP materiālā atslēdz šīs noslēpumainās durvis uz teju 30 gadus seno pagātni – pacietīgi apzinot, uzmeklējot un iztaujājot slavenā Bostonas "Bruins" kluba tā laika vadītājus un spēlētājus par notikušo, un restaurējot to dienu notikumus. Smalks darbs un vērtīga artava Latvijas hokeja vēstures pilnai asinsainai!

Lasīt vairāk

"Dzelzs Maika" atgriešanās 54 gadu vecumā: "grāvējs" vai cirks?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās Maiks Taisons bija vairāk nekā tikai bokseris – viņš bija pasaules sporta ikona, nevaldāma spēka un neievainojamības simbols. Līdz brīdim, kad zaudēja šo oreolu ar vairākiem skandaloziem vai vienkārši bezzobainiem zaudējumiem ringā. Tagad 'Dzelzs Maiks' paziņojis par atgriešanos. 54 gadu vecumā... Kas aiz tā slēpjas, vai varam ticēt sociālajos tīklos klīstošajiem video par Taisona izcilo sportisko kondīciju, un ko gaidīt no drīzumā paredzētās pagājušā gadsimta varoņu renesanses – arī to pagājušajā nedēļā mēģinājām izsvērt un nomērīt MVP slejās.

Lasīt vairāk

Tāpat aprunājāmies ar Latvijas motosporta "dzelzs vīru" Kasparu Stupeli, kura skatījums uz vīrusa pandēmijas radītajiem defektiem un efektiem šobrīd daudzus noteikti pārsteidza, pastāstījām stāstu par to, kā sports dažkārt ģimenes ne tikai rada un stiprina, bet tās arī šķeļ – zem dažādiem karogiem nostādot "zobs pret zobu" brāļus un māsas, kā arī uzzīmējām portretu džekam, kurš uzdāvinājis otro jaunību mūsu pludmales volejbola lielmeisteram Mārtiņam Pļaviņam – atklājot Edgara Toča dzīves un sporta gaitu brīžiem neticami savirpinātos līkločus. Turklāt - šonedēļ atsākas lielais teniss. Rolands Norietis ieskicēja, kāds tas izskatīsies tagad - pēc pandēmijas zemestrīces.

Kas gaidāms MVP?

Tos, kas spēlē ar mums, arī šajā nedēļā gaida jaunākā Armanda Pučes komentāra sleja – redzējums par to, kur tieši pašmāju sportā mums vajadzētu ieguldīt naudu, ja viens no primārajiem mērķiem ir Latvijas vārda nešana pasaulē. Mēģināsim salikt svaigākos mozaīkas gabaliņus stāstā par to, vai basketbols Latvijā patiešām ir nacionālais sporta veids, vai tomēr lielā iespēja ir numuļļāta, un zelta graudu raža kārtējoreiz paliks uz lauka nenovākta, kā arī turpināsim rakstu sēriju par Latvijas sporta izcilajām komandām – trešā epiozde mūsu subjektīvi, taču rūpīgi atlasītajā 20 komandu zelta fondā, kuras regulāri turpināsim aprakstīt, virknējot to stāstus citu aiz cita, un noslēgumā lūdzot arī jūsu palīdzību tās sarindot pareizākajā secībā. Un, "vai tu zini, mana mīļā" – būs šonedēļ vēl arī šis tas negaidīts!