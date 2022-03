'MVP': Rīgas 'Dinamo' nekrologs, matrjoškas prēmiju vietā un ukraiņu 'nāves mačs'

Sporta medijā MVP aizvadītajā nedēļā veselu divu rakstu titulattēlā bija Rīgas "Dinamo". Ne jau aiz lielas mīlestības, protams. Taču, ņemot vērā, ka tieši šis projekts bijis uzkrītošākais Kremļa pasaules vīzijas tausteklis Latvijas sporta saimniecībā – par to nebūtu jābrīnās. Trīs saujas nelaiķim, tajā pašā laikā piemērots brīdis izvērtēšanai – cik izlēmīgi, tieši un pārliecināti esam bijuši šajā krīzes brīdī.

'Matrjoškas', populisms un bailes: Ukrainas kara eksāmens Latvijas sportam

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Šis laiks pārbauda ikviena cilvēka principus, vērtības un mugurkaulu. Un atšķirībā no ukraiņiem, kam izvēles nav, Latvijā joprojām varam atļauties to apspriest un interpretēt – ar kafijas tasi, nevis ieroci rokā. Ir latvieši, par kuriem šajās nedēļās lepnums, un latvieši, par kuriem kauns, un Latvijas sporta sabiedrībā redzam kā vienus, tā otrus. Tāpēc šoreiz piecus jautājumus pieciem ekspertiem vaicājām tieši par to – kā pašmāju sports tiek galā ar kara uzliktajiem morāles eksāmeniem un kas draud nesekmīgajiem. Anete Jēkabsone-Žogota, Dainis Dukurs, Kaspars Gorkšs, Artis Ābols un Ilvars Koscinkevičs: viņus visus raksturo kopīga īpašība – paradums runāt tieši un bez aplinkiem, tāpēc atbildēs velti meklēt "pūdercukuru".

Trīs saujas smilšu nelaiķim un jauns sākums Latvijas hokejam. Rīgas 'Dinamo' nekrologs

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Slimība bija ielaista tik dziļi, ka nevarēja beigties nekā citādi, kā vien ar pacienta nāvi. Atslēdzot no mākslīgās elpināšanas iekārtām, kas to uzturēja pie dzīvības daudzu gadu garumā. Apbrīnas vērtais lielās kaimiņvalsts "mecenātisms", padsmit gadus uzturot hokeja projektu svešā valstī, ir noslēdzies, un līdz ar to noslēdzies arī šis projekts. 27. februārī Rīgas "Dinamo" paziņoja par izstāšanos no Krievijas hokeja čempionāta, tādējādi aizverot vāku Latvijas hokejā būtiskai, taču neviennozīmīgi vērtētai sadaļai. Ko tālāk?

Ukraiņu 'nāves mačs', Musolīni telegramma, bumbas tribīnēs. Sports Otrā pasaules kara ēnā

Foto: DELFI kolāža

No vienas puses, varētu šķist, ka sports kara laikā ir pēdējā lieta, par ko domāt, taču no otras – lai kaut uz brīdi izslēgtu spriedzes pārkarsēto prātu, reizēm nepieciešams kas tieši tāds. To apliecināja Otrais pasaules karš, no kura līdz mūsdienās saglabājušies vairāki neticami stāsti un epizodes, kuras apkopoja un vienā rakstā apvienoja Jānis Freimanis. Futbola tiesnesis, kam mača vidū, pie debesīm parādoties ienaidnieka bumbvedējam, jāspēj pārslēgties uz savu militāro posteni – pie pretgaisa ložmetēja, pasaulē slavenu sportistu gaitas armijā, vesela ukraiņu komanda, kas atteicās no pavēles zaudēt "draudzības" mačā vācu gaisa spēku brigādei un daudz kas cits.

Vēl nedēļas nogalē sagaidījām jaunās F-1 sezonas sākumu – ar stāstu par to, kā enerģijas dzēriena ražotājs "Red Bull" nonāca sev pilnīgi svešajā autosporta pasaulē, taču ātri noorientējās un šodien jau tiek respektēts kā pasaules čempiona cienīgs kvalitātes standarts, kā arī nevarējām palaist ASV sporta lielākās superzvaigznes Toma Breidija kaprīzes – tikai 40 dienas pēc tam, kad bija paziņojis par savas fenomenālās karjeras beigām, amerikāņu futbola spīdeklis nāca klajā ar jaunu paziņojumu – par atgriešanos.

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu iesāksim ar stāstu par to, kā Latvijā nonāca un šeit jūtas jaunie basketbolisti no Ukrainas. Papētīsim arhīvus, kādas sekas piemeklējušas tos krievu sportistus, kas līdz šim atļāvušies bilst kādu vārdu, kas neatbalsta Kremļa politisko kursu, kā arī vienas citas valsts pieredzi, kas šobrīd kļūst aktuāla Krievijai, proti – nonākšanai pilnīgā sporta pasaules izolācijā. Būs arī viens stāsts par kādu emocionālu atgriešanos, un cits – par draudīgu iesprūšanu ienaidnieka teritorijā.