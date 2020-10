'Riga' piebalso 'Liepājai' – klubs varētu vērsties sporta arbitrāžas tiesā

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas strīds par pārcelto "Liepāja" un RFS spēli turpina uzņemt apgriezienus, un valsts čempione un kopvērtējuma līdere "Riga" FC apsver iespēju vērsties Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) par čempionāta reglamenta pārkāpšanu, vēsta klubs savā paziņojumā.

Jau vēstīts, 17. oktobrī aizvadīto spēli Liepājas "Daugavas" stadionā starp "Liepājas" un RFS vienībām aprāva problēmas ar mākslīgo apgaismojumu. Spēles 54. minūtē izdzisa trešdaļa no stadiona apgaismojuma. Komandas pēc maza pārtraukuma turpināja spēli, Mārtiņam Ķiguram ar precīzu sitienu izvirzot mājiniekus vadībā. Taču tad gaisma pilnībā izdzisa jau uz diviem stabiem.

Latvijas Futbola federācija (LFF) vairākas dienas neziņoja par iespējamiem soļiem šajā jautājumā un 19. oktobrī pieņēma lēmumu maču pilnībā pārspēlēt. Par atkārtotās spēles datumu tika noteikts 25. novembris plkst. 13:00. Pirmdien "Liepāja" un RFS neizspēlētā mača strīdā iesaistījās Latvijas čempione "Riga FC". Ar to situācija nebeidzās, jo Liepāja vērsās LFF Disciplinārlietu komitejā, uzsverot, ka virslīgas lēmums ir prettiesisks un aicinot viest skaidrību. Savukārt otrdien "Riga" FC turpināja uzsvērt, ka vēlas atklātu un godīgu spēli.

"Spēles tiesnešu novērotājs, kas pildīja arī LFF delegāta funkcijas savā ziņojumā norādīja, ka abām komandām tika piedāvāts nospēlēt spēli līdz galam nākamajā dienā. FK "Liepāja" tam piekrita, bet RFS atteicās un pameta stadionu. Šādā situācijā ziņojumā tika pieminēts, ka galīgo lēmumu jāpieņem Virslīgas un LFF attiecīgajām instancēm," situāciju skaidroja "Riga" direktors Aleksandrs Romašins. "Interesanti, kas notika šo trīs dienu laikā, ja mača dienā LFF pārstāvji uzskatīja, ka spēle ir jāizspēlē līdz galam no 67. minūtes, bet pēc tam tiek pieņemts lēmums to pārspēlēt no pirmās minūtes, kas ir acīmredzams lēmums par labu vienai konkrētai komandai. Man tas nedaudz atgādina bērnu grāmatu "Pasaka par zaudēto laiku". Kur pazuda 67 spēles minūtes? Aicinājums nospēlēt atlikušās minūtes nākamajā dienā bija gan delegāta ziņojumā, gan organizācijas komitejas komunikācijā ar kluba pārstāvjiem. Mums ir svarīgi uzzināt, kas notika šajās trīs dienās. Uz kā pamata un kuras tieši personas pieņēma šo lēmumu."

"Riga" FC aicināja pieņemt tādu lēmumu, kas atbilstošs virslīgas reglamentam. "Pašlaik tas atklāti tiek pārkāpts. Sanāk, ka tagad arī citas komandas vienkārši varēs pamest stadionu, nesaņemot nekādas sankcijas? LFF delegāta ziņojumā bija skaidri norādīts aicinājums nospēlēt spēli līdz galam nākamajā dienā. Sanāk, ka LFF Sacensību Orgkomitejas locekļu lēmumi neko nenozīmē, un komandas tos var ignorēt? Kas notiks, ja tagad FK "Liepāja" atteiksies spēlēt 25. novembrī? Mēs gribētu, lai kāds pauž skaidrojumus šiem lēmumiem. Kāpēc no sākuma ir viena pozīcija, pēc dažām dienām – jau cita. Kaut kur kuluāros tiek pieņemti būtiski lēmumi, kas ir pret reglamentu, un neviens neko neskaidro," sašutis bija Romašins.

"Visi taču zināja, ka LFF aicināja turpināt spēli nākamajā dienā. Tā ir normāla prakse šādās ārkārtas situācijās," "Riga" FC pārstāvis turpināja. "Gribētos, lai ir atklāta un godīga cīņa. Gaidām skaidrojumu no Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas, kā arī no Biedrības Virslīga vadītājiem. Noslēgumā vēl tikai reizi gribu atgādināt, ka LFF, pārceļot spēli uz 25. novembri, pārkāpj reglamentu. Ir varianti, kā vismaz to varētu ievērot, lai pēdējās divas kārtas aizvadītu vienā laikā. Ja virslīgas organizācijas komiteja uzskata, ka sakarā ar neizspēlēto spēli ir iespējams pārcelt virslīgas priekšpēdējās un pēdējās kārtas spēles, tad "Riga" neiebilst arī pret šo kārtu pārcelšanu. Pretējā gadījumā mēs saglabājam iespēju vērsties Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) par čempionāta reglamenta pārkāpšanu," ar sankcijām draudēja Romašins.

Viņš kluba paziņojumā atzīst, ka situācija ir neordināra un sarežģīta. Latvijas čempionātā tādu gadījumu neesot bijis, tāpēc "Riga" pārstāvis cer, ka šie pēdējie lēmumi ir vienkāršas cilvēciskas kļūdas, nevis ļauni nodomi par labu kādam.

Abas Rīgas komandas ir galvenās pretendentes uz čempionu titulu, bet šobrīd labākā situācijā ir "Riga FC", kam ir deviņu punktu pārsvars, bet RFS "azotē" ir vēl neizspēlētais mačs.