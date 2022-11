Lielākās sporta stipendijas saņems daiļslidotājs Vasiļjevs un biatloniste Buliņa, kā arī florbolisti Savins un Tiltiņš

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valde apstiprinājusi LSFP Sporta stipendijas ieguvējus 2022./2023. studiju gadam. Augstāko stipendiju 1800 eiro apmērā ieguvuši florbolisti Armands Savins un Krišjānis Tiltiņš, daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, kā arī biatloniste Sanita Buliņa.

Stipendiju komisija šogad saņēma rekordlielu studējošo sportistu pieteikumu skaitu – 114, no kuriem stipendija piešķirta 56 pretendentam. Visvairāk stipendiju ieguvēju studē Latvijas Universitātē – 15, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā – 13, Rīgas Tehniskajā universitātē – 13, Rīgas Stradiņa universitātē – 5, Daugavpils Universitātē – 4, kā arī citās izglītības iestādēs.

Stipendiju ieguvēji pārstāv 26 sporta veidus, viņu vidū visvairāk – astoņi florbolisti, seši orientieristi, pieci vieglatlēti un četri smaiļotāji. Trīs sportisti pārstāv brīvo cīņu, ložu šaušanu un distanču slēpošanu, divi – biatlonu, motosportu (spīdveju), kērlingu, dambreti, 3x3 basketbolu, basketbolu, pa vienam – daiļslidošanu, airēšanu, fitnesu, sporta vingrošanu, boksu, peldēšanu, BMX riteņbraukšanu, triatlonu, šahu, galda tenisu, šosejas riteņbraukšanu, burāšanu un karatē.

Sporta stipendijas no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirtas kopš 2007. gada, lai sekmētu studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī, lai popularizētu studentu sportu un veicinātu rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. Stipendija paredzēta tieši stipendiātu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

Pieteikties stipendijai tika aicināti visu Latvijas izlašu sportisti, kuri studē akreditētā augstākās izglītības iestādē, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas (GAISF) biedri, vai atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. Stipendiju piešķiršanas kritēriji nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programmas, tomēr studiju ilgums nedrīkst pārsniegt studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu.

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja, LSPA profesore Agita Ābele norāda uz to, ka duālās karjeras jēdziens kļūst arvien atpazīstamāks sportistu vidū un to parāda šogad saņemtais rekordlielais pieteikumu skaits. "Sportistiem, kuri mērķē uz augstiem sasniegumiem, ir svarīgi just atbalstu un zināt, ka viņu līdzšinējie rezultāti sacensībās tiek novērtēti. Studēt un vienlaicīgi sportot ir tiešām grūti, tāpēc esmu patiesi priecīga un gandarīta, ka varam sportistiem dot iespēju sasniegt gan savus sporta, gan izglītības mērķus."

LSFP prezidents Einars Fogelis norāda uz to, šogad Sporta stipendijas tiek piešķirtas jau 15. gadu pēc kārtas un tās mērķis ir veicināt augstas klases sportistu duālās karjeras attīstību. "Ir svarīgi, ka ikviens atlēts vienlaikus sportista karjerai, turpina ceļu uz augstāko izglītību. Tas nodrošinās to, ka viņš attīstīs sevi kā profesionāli un, noslēdzot sportista karjeru, varēs arī turpmāk dzīvot kvalitatīvu dzīvi."

Sporta stipendiju ieguvēji 2022./2023. akadēmiskajā gadā:

1800 eiro stipendija piešķirta florbolistiem Armandam Savinam (LU) un Krišjānim Tiltiņam (RISEBA), daiļslidotājam Denisam Vasiļjevam (DU), biatlonistei Sanitai Buliņai (LSPA).

1600 eiro stipendija piešķirta airētājai Lainei Rumpei (LSPA), brīvās cīņas sportistam Alanam Amirovam (DU), orientieristei Sandrai Grosbergai (LSPA), smaiļotājam Kārlim Dumpim (RSU).

1400 eiro stipendija piešķirta distanču slēpotājai Samantai Krampei (RTU) un motosportistam Francim Gustam (LSPA).

1200 eiro stipendija piešķirta fitnesa sportistei Vanesai Nikolai Belovai (LSPA), ložu šāvējiem Laurim Strautmanim un Emīlam Vasermanim (abi LSPA).

1000 eiro stipendija piešķirta kērlingistēm Evelīnai Baronei (LU) un Ērikai Patrīcijai Bitmetei (RTU), orientieristam Matīsam Saulītem (Tallinas Tehnoloģiju universitāte), biatlonistam Renāram Birkentālam (LU), vingrotājam Ričardam Plātem (RTU) un ložu šāvējai Agatei Rašmanei (LSPA).

800 eiro stipendija piešķirta dambretistam Rihardam Helfrehtam (LU), distanču slēpotājam Raimo Vīgantam (LU), basketbolistei Anitai Megijai Miķelsonei (RSU), orientieristei Elzai Ķuzei (RTU), florbolistam Aivim Kusiņam (LSPA), brīvās cīņas sportistei Raminai Mamedovai (LSPA), bokserim Matvejam Prokudinam (RTU), florbolistam Andrejam Šķerbergam (LU), smaiļotājai Madarai Aldiņai (LSPA), peldētājam Rihardam Kahanovičam (RTU), vieglatlētei Kitijai Paulai Melnbārdei (LU, RTU).

600 eiro stipendija piešķirta florbolistei Kristiānai Elizabetei Krūmiņai (LU), motosportistam Oļegam Mihailovam (DU), vieglatlētam Sergejam Soklakovam (LSPA), BMX riteņbraucējam Mārtiņam Zadrakam (LU), brīvās cīņas sportistei Elmai Zeidlerei (LU), triatlonistam Artūram Liepam (RTU Rīgas Biznesa skola), distanču slēpotājam Sandijam Suhānovam (RTU), šahistam Rihardam Bekasovam (LU), galda tenisistam Danielam Koganam (LU), vieglatlētiem Dmitrijam Ļašenko (RTU) un Iļjai Petrušenko (LiepU), basketbolistam Dāvidam Vīksnem (LU), florbolistam Gustavam Griezītiem (RISEBA), basketbolistei Alisei Bruzinskai (RSU), šosejas riteņbraucējam Matīsam Kaļveršam (LSPA), orientieristei Annai Emīlijai Sutai (RTU), smaiļotājai Elizabetei Vīksnei (LSPA), florbolistei Laurai Gaugerei (RTU), dambretistei Gunāram Gribuškam (REA), orientieristam Kristapam Mierlaukam (RTU), florbolistei Annai Mūrniecei (LU), basketbolistam Valteram Briedim (LU), orientieristam Ilgvaram Caunem (LBTU), burātājai Esterei Paulai Kumpiņai (RSU), karatē sportistam Marijai Luīzei Muižniecei (RTU), vieglatētam Mikum Pētersonam (RSU).

Lēmuma pieņemšanā valde pamatojas uz Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, kas izstrādāta, vērtējot sportistu sekmes un sportiskos sasniegumus. LSFP Sporta stipendiju komisijas sastāvā darbojas pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Olimpiskās komitejas/Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Augstskolu sporta savienības. Sporta stipendiju finansēšanas avots ir valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) paredzētie budžeta līdzekļi.