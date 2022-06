No 'Red Bull' patriektā Vipsa palikšana F-2 seriālā izsaukusi neizpratni

Par rasistiskiem un homofobiskiem izteikumiem no Pirmās formulas (F-1) komandas "Red Bull" patriektais igaunis Juri Vipss gatavojas turpināt startēt "Formula 2" (F-2) čempionātā, kas gan izsaucis neizpratni šī čempionāta rīkotājos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Talantīgais Igaunijas autobraucējs izslēgšanu no "Red Bull" sistēmas izpelnījās pēc rasistiskiem un homofobiskiem izteikumiem, ar kuriem izcēlās platformas "Twitch" tiešās translācijas laikā, tobrīd spēlējot videospēli "Call of Duty". Viņš pavasarī kļuva par pirmo Baltijas braucēju, kurš piedalījies kādā no F-1 "Grand Prix" nedēļas nogalēm, Spānijas posma laikā ar "Red Bull" formulu dodoties trasē piektdienas treniņbraucienos.

Tomēr tagad Vipsam sapnis par F-1, visticamāk, ir noslēdzies, taču viņš joprojām varēs startēt F-2 čempionātā, pavēstījusi igauņa pārstāvētā "Hitech" komanda. "Esmu nolēmis saglabāt Vipsu mūsu komandā līdz sezonas beigām. Šis ir lēmums, par kuru daudz diskutējām. Ļaut turpināt pārstāvēt "Hitech" ir viņa iespēja ar darbiem parādīt, kas Juri ir par cilvēku. Esmu jau skaidri norādījis, ka valoda, kādu savos izteikumos izmantoja Vipss, nav pieņemama, taču es izvēlējos dot viņam iespēju sevi reabilitēt," norādīja "Hitech" boss Olivers Oukss.

Šajā nedēļas nogalē Silverstounā paralēli ar F-1 čempionāta posmu tiks aizvadītas sacensības arī F-2 seriālā, kas tiek uzskatīts par pēdējo pakāpienu pirms autosporta mekas. Vipss šosezon divreiz startējis no pirmās starta pozīcijas un trīs reizes kāpis uz goda pjedestāla, kopvērtējumā ieņemot septīto vietu.

Tiesa, "Hitech" lēmums turpināt sadarbību ar Vipsu izsaucis sašutumu F-2 seriālā. Rīkotāji šādu soli nodēvējuši par pārsteidzošu un ne tādu, kādu būtu pieņēmuši paši, uzsverot, ka igauņa paustajiem diskriminējošajiem izteikumiem nav vietas nekādā vidē.