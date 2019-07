Bārtija ar uzvaru sāk pirmo 'Grand Slam' ranga līderes godā

Austrālijas tenisiste Ešlija Bārtija otrdien ar uzvaru sāka savu pirmo "Grand Slam" turnīru, būdama pasaules ranga līdere.

Vimbldonas čempionāta pirmās kārtas mačā Bārtija viegli ar 6-4, 6-2 pieveica ķīnieti Saisai Dženu, kura WTA rangā atrodas 44. vietā.

23 gadus vecā Bārtija šobrīd ir ceļā uz to, lai pirmo reizi kopš 2015. gada kāda no tenisistēm uzvarētu gan Francijas atklātajā čempionātā, gan Vimbldonā. To kā pēdējā paveikusi amerikāniete Serēna Viljamsa. Par pasaules ranga līderi austrāliete kļuva jūnijā.

Sieviešu turnīra otro kārtu sasniegusi arī pagājušā gada Vimbldonas čempione Angelika Kerbere no Vācijas, kura pasaules rangā atrodas piektajā vietā. Pirmās kārtas cīņā viņa ar 6-4, 6-3 apspēlēja citu Vācijas tenisisti Tatjanu Mariju.

Pērn finālā Kerbere pieveica titulēto Viljamsu, tiekot pie savas trešās "Grand Slam" trofejas karjerā.

Tālāk Vimbldonā tikusi arī amerikāniete Slouna Stīvensa. Pasaules devītā rakete pirmās kārtas cīņā ar 6-2, 6-4 apspēlēja Šveices tenisisti Tīmeu Bačinski (WTA 91.).

Jau ziņots, ka otro kārtu sasniegusi Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura ar rezultātu 6-3, 6-4 pārspēja amerikānieti Kristiju Ānu. Tenisiste portālam "Delfi" pēc spēles vaļsirdīgi atzina, ka neparādīja ne tuvu savu labāko sniegumu.

Savukārt Jeļena Ostapenko pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 2-6, 2-6 zaudēja pieredzējušajai Taivānas tenisistei Suvejai Sje.