Ostapenko un Sevastova pēc ranga kvalificējas olimpiskajām spēlēm

Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien pēc Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas noslēguma WTA rangā ieņem attiecīgi 43. un 57.pozīciju, kas abām sportistēm dod iespēju startēt četrgades sporta lielākajā notikumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ostapenko pirms dalības "French Open", kur jau pirmajā kārtā zaudēja amerikānietei Sofijai Keninai, iepriekš Romas "WTA 1000" turnīrā apstājās ceturtdaļfinālā. Lai arī Ostapenko Parīzē netika tālāk par pirmo kārtu, viņa atjaunotajā rangā pakāpusies par vietu un ieņem 43.pozīciju.

Arī Sevastova Parīzē nepārvarēja pirmo kārtu, kas viņai maksājis deviņas vietas un pozīciju ārpus vadošā piecdesmitnieka. Liepājniece WTA rangā ieņem 57.vietu, bet Tokijas olimpiskajās spēlēs startēs vien 56 tenisistes. Sevastovai tas gan neliegs dalību savās pirmajās olimpiskajās spēlēs, jo no vienas valsts var startēt tikai četras tenisistes, bet vadošajā piecdesmitniekā atrodas lērums ASV un Krievijas sportistes.

Latvijas sieviešu tenisa trešā rakete Diāna Marcinkēviča zaudējusi 20 vietas (WTA 305.), savukārt Daniela Vismane (WTA 326.) un Kamilla Bartone (WTA 571.) sasniegušas jaunu karjeras rekordus. Vismanei 128 vietu kāpums, taču Bartonei 81. Vienu pozīciju zemāk atkritusi Sabīne Rutlauka (WTA 903.), Margarita Ignatjeva pakāpusies par 38 vietām (WTA 932.), Elza Tomase par vienu (WTA 1132.), taču Darja Semeņistaja saglabājusi 1161.pozīciju.

Vadošajā desmitniekā pēc Francijas atklātā čempionāta izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, Sofija Kenina no ASV, ukrainiete Jeļina Svitoļina, Bjanka Andresku no Kanādas, amerikāniete Serēna Viljamsa, Iga Švjonteka no Polijas un čehiete Karolīna Plīškova, kura noslēdz vadošo desmitu.

Aizvadītās nedēļas nogalē par "French Open" čempioni kronētā čehiete Barbora Krejčīkova pakāpusies par 18 vietām un ieņem 15.pozīciju. Viņa tagad arī ir jaunā dubultspēļu ranga līdere.

Dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi vienu vietu (20.), bet Sevastova četras (209.). Pozīciju augstāk pacēlusies Marcinkēviča (321.), Vismanei 87 vietu kāpums (724.), taču Semeņistaja (815.) un Bartone (903.) ieguvušas attiecīgi sešas un 13 vietas. Ignatjeva zaudējusi 12 pozīcijas (936.), kamēr Patrīcija Špaka saglabājusi 1059.vietu.