Sevastova atkārto savas karjeras labāko rezultātu 'French Open'

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova Francijas atklātā tenisa čempionāta jeb "French Open" otrās kārtas mačā ar 6-2, 6-4 pārspēja Luksemburgas tenisisti Mendiju Minellu.

Trešās kārtas sasniegšana Sevastovai ir atkārtots karjeras labākais rezultāts šajā turnīrā, un iepriekš viņai tas izdevās 2017. gadā. Par trešās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 130 WTA ranga punktus.

Sevastova pirmo setu sāka ar uzvarētu pretinieces serves geimu, pēc tam viņa nosargāja savu servi, atspēlējoties no 0:40. Vēlāk viņa savu vadību nostiprināja, panākot 5-2, bet noslēgumā aizvadīja drošu serves geimu. Arī otro setu Sevastova sāka ar breiku, kas ļāva droši spēlēt nākamajās epizodēs. Šo pārsvaru viņa nosargāja līdz mača beigām.

Abām tenisistēm šī bija otrā savstarpējā spēle, un tagad abās uzvarējusi Sevastova.

Trešajā kārtā Sevastova pretiniece būs pasaules ranga 20. numurs Elise Mertensa no Beļģijas. Viņa otrajā kārtā ar 6-1, 6-3 pieveica 16 gadus veco francūzieti Diānu Parī. Sevastovai vienīgajā savstarpējā mačā WTA tūrē izdevies pārspēt Mertensu.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 6-4. Sevastova izcīna uzvaru un iekļūst "French Open" 3. kārtā. Minella netika galā ar Sevastovas uzbrukumu no kreisās, taču nākamajā epizodē pati ar savu otro sitienu nedabūja bumbiņu pāri savai laukuma pusei. Minella pie tīkla pieļāva rupju kļūdu, kad bija iespēja uzbrukt no gaisa, savukārt nākamajā izspēlē Sevastova no kreisās guva "tīru" punktu, trāpot pa diagonāli, un ieguva dubulto mačbumbu. Pirmo neizdevās izmantot, kad no aizsardzības pozīcijas sistā bumbiņa atdūrās tīklā, bet noslēgumā garu izspēli Sevastova uzvarēja ar saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 5-4Minella no labās izraidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet Sevastovas mēģinājums uzbrukt gar sāna līniju lidoja pāri laukumam. Liepājniece nākamo izspēli noslēdza ar sitienu tīklā, tad viņai neizdevās serves uzņemšana. Minella uzbruka un panāca, ka latviete kļūdās.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 5-3Sevastova pie rezultāta 30:30 izpildīja "eisu", bet pēc tam geimu noslēdza ar lielisku uzbrukumu no kreisās laukuma stūrī.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 4-3Sevastova atkal izdarīja spiedienu uz pretinieci viņas serves geimā, un ieguva breikbumbu, precīzi mainot izspēles malas un gūstot tīru punktu no kreisās. To viņai neizdevās izmanot, bet pēcāk Minella nosargāja servi.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 4-2Sevastova rezultatīvi servēja, tad garā izspēlē viņa izkārtoja sev lielisku uzbrukumu no labās brīvā laukumā. Ar vēl vienu servi panāca 40:0, bet garā izspēlē pie tīkla liepājniece ar sitienu asā leņķī guva noslēdzošo geima punktu.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 3-2Minella ar spēcīgiem sitieniem guva divus punktus pēc kārtas, bet tad viņai neizdevās trāpīt laukumā. Minella ar servi panāca 40:15, tomēr Sevastova turpināja cīņu un punktu atguva. Noslēdzošajā izspēlē Minella uzņēma liepājnieces saīsināto sitienu un noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 3-1Minella iesākumā sita ārpus laukuma, bet tam sekoja Sevastovas lieliski uzbrukuma sitieni nākamajās divās izspēlēs. Pēc veiksmīgas serves latviete noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 2-1Sevastova ar lieliskiem uzbrukumiem atspēlējās no 0:30, tomēr nākamo izspēli Minalla uzvarēja ar precīzu sitienu no labās pa diagonāli. Savu servi Luksemburgas sportiste nosargāja ar veiksmīgu servi, kuru Sevastova uzņēma pārāk spēcīgi.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 2-0Sevastova sāka ar "eisu", turpināja ar spēcīgu uzbrukumu, kuru pretiniece neveiksmīgi atvairīja, bet noslēdza ar veiksmīgu servi un saīsināto sitienu, pēc kura Minella sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova no kreisās trāpīja tīklā, tomēr serves uzņemšanā viņai izdevās lielisks uzbrukums no labās gar sāna līniju. Latviete turpināja ar saīsinātā sitiena kombināciju, bet šoreiz izspēle noslēdzās ar Minellas kļūdu. Rezultāts kļuva 30:30, kas Sevastova no labās neveiksmīgi sita gar sāna līniju, taču ar nākamo piegājienu viņa ieguva breikbumbu. Viņa pēc tam atvairīja sitienus un sagaidīja pretinieces autu.

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 6-2. Sevastova uzvar 1. setu. Abas tenisistes apmainījās ar labiem uzbrukumiem, bet pie rezultāta 30:30 Minella uzbruka no kreisās un panāca Sevastovas kļūdu. Breika iespēju viņa nerealizēja ar sitienu tīklā, mirkli vēlāk viņa no labās netrāpīja pa diagonāli. Sevastova pirmo setbumbu nerealizēja, netrāpot laukumā, bet ieguva vēl vienu pēc labas serves. Noslēgumā Sevastova ar saīsināto pievilka pretinieci pie tīkla, bet tad no labās sita brīvajā laukuma pusē.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 5-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Minella pieļāva pirmo dubultkļūdu šajā mačā, savukārt mirkli vēlāk Sevastova no labās guva "tīru" punktu. Tad pretiniece sita ārpus laukuma, un Sevastova ieguva trīskāršo breikbumbu. Liepājniece vispirms neuzņēma servi, bet tad viņas saīsinātais sitiens nebija tik veiksmīgs, un Minella to atvairīja, bet nākamais latvietes sitiens lidoja ārpus laukuma. Luksemburgas tenisiste pēc tam pie tīkla no gaisa sita bumbiņu, taču netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 4-2Sevastova geimu sāka ar servi, ar kuru pretiniece netika galā, tomēr Minella ar spēcīgu sitienu pa diagonāli no labās laukuma stūrī punktu atguva. Nākamajās izspēlēs Sevastova parādīja savu uzbrukuma arsenālu un guva trīs punktus pēc kārtas.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 3-2Līdzīgā cīņā Minella turpināja darboties uzbrūkoši, un ar divās skaisti uzvarētām izspēlēm no 15:30 panāca 40:30. Sevastova nākamajā epizodē kontrolēja izspēli un guva "tīru" punktu, kad noķēra pretinieci pretkustībā. Luksemburgas tenisiste pēc serves devās pie tīkla un uzbruka asā leņķī, taču vēl vienu dinamisku izspēli Sevastova noslēdza ar saīsināto. Noslēgumā Sevastova neveiksmīgi uzņēma servi, bet pēc tam nespēja atvairīt pretinieces uzbrukumu no labās pa diagonāli.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 3-1Minella dzenāja Sevastovu pa gala līniju, līdz pati sita ārpus laukuma no labās. Pēc tam viņa ar sitienu no kreisās asā leņķī rezultātu izlīdzināja. Sevastova izdarīja uzbrukuma sitienus, tomēr Minella spēja atbildēt un panāca liepājnieces kļūdu. Nākamajās izspēlēs Minella trāpīja tīklā un sita ārpus laukuma, bet noslēgumā netika galā ar servi.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 2-1Sevastova pēc savām kļūdām nonāca iedzinējos ar 0:30, tomēr nākamajā izspēlē viņa devās dziļāk laukumā un guva tīru punktu no labās. Minella netrāpīja laukumā mirkli vēlāk, tomēr reabilitējās ar spēcīgu un precīzu servi. Šoreiz Luksemburgas tenisiste nosargāja savu servi, kad uzņēma saīsināto sitienu un ļoti precīzi sita pa sānu līniju.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 2-0Aizraujošā izspēlē abas tenisistes nonāca pie tīkla, tomēr Sevastova zaudēja punktu pēc sitiena tīklā. Latvijas tenisiste nākamajās divās epizodēs netrāpīja laukumā - vispirms "par garu" bija sveces sitiens, tad kļūda sitienā no labās. Minella mēģināja uzbrukt serves uzņemšanā, taču trāpīja tīklā, bet vēl vienu punktu Sevastova atspēlēja ar uzbrukumu no labās. Latviete izcēlās ar "eisu" un panāca 40:40, savukārt Minella nākamajā izspēlē no kreisās netrāpīja gar sāna līniju. Sevastova panāca vēl vienu pretinieces kļūdu no kreisās un nosargāja savu servi, atspēlējot trīskāršo breikbumbu.

Anastasija Sevastova - Mendija Minella 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Minella maču sāka ar kļūdu sitienā, taču nākamajās divās epizodēs viņa izpildīja divas netveramas serves. Rezultāts kļuva 30:30 pēc Luksemburgas tenisistes sitiena ārpus laukuma, bet tad garā izspēlē neveiksmīgi sita arī Sevastova. Liepājniece rezultātu izlīdzināja, kad viņas sistā bumbiņa no tīkla troses iekrita pretinieces laukumā. Sevastova turpināja ar precīzu saīsināto sitienu, tomēr, kļūdoties serves uzņemšanā, breikbumbu izmantot neizdevās. Uzbrukums no labās gar sāna līniju deva vēl vienu breika iespēju, vēl viena kļūda uzņemšanā neļāva to realizēt. Sevastova atkal precīzi nospēlēja saīsināto sitienu, bet šoreiz Minella nespēja atspēlēties, no laukuma vidus trāpot tīklā forhendu.

Spēle sākusies. Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Parīzē šobrīd gaisa temperatūra ir 18 grādi pēc Celsija. Abas tenisistes jau iesildās mačam.

Latvijas otra tenisiste un 2017. gada "French Open" čempione Jeļena Ostapenko nespēja atgūt uzvaru garšu un izstājās jau pirmajā kārtā. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ar-pielautam-60-kludam-atkal-neparvar-french-open-pirmo-kartu.d?id=51137199

Anastasija Sevastova šodien mēģinās atkārtot savas karjeras labāko sasniegumu “French Open” turnīrā – sasniegt trešo kārtu. Viņas pretiniece Mendija Minella ir planētas 100.numurs, savukārt Sevastova ierindojas 12. pozīcijā.Sevastova un Minella savā starpā tikušās vienu reizi, bet tas notika sen - 2009.gadā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) turnīrā Tenerifē, kad panākumu guva Latvijas sportiste.