Kanādas basketbolisti negaidīti 'noliek uz dēļiem' nevarīgo Franciju

Negaidīti pārliecinošu uzvaru Pasaules kausa H apakšgrupas mačā Džakartā piektdien izcīnīja Kanādas basketbola izlase, kas ar 95:65 (14:18, 29:22, 25:8, 27:17) sagrāva vienu no potenciālajām favorītēm Franciju.

Kanādas izlasē līdera cienīgu spēli demonstrēja Šejs Gildžess-Aleksandrs (attēlā), kuram 27 punkti, 13 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. 18 punktus tikmēr pievienoja Kails Oliniks. Cita kanādiešu zvaigzne Erdžejs Barets šoreiz guva vien piecus punktus.

Savukārt Francijai rezultatīvākais ar 21 punktu bija Evans Furnjē, bet pa 12 punktiem guva Nando de Kolo un Matiass Lesors.

Kanādas un Francijas mačs sākās ar vairākiem abu komandu izrāvieniem. Vispirms francūži pirmajās minūtēs ieguva 7:2 pārsvaru, bet pēc tam kanādieši atbildēja 14:2 izrāvienu, pārņemot vadību. Francija gan atguvās un otrajā ceturksnī izvirzījās vadībā ar septiņu punktu pārsvaru (28:21).

Kanādieši titulētos pretiniekus gan tālāk nepalaida, turklāt viņi pirmo puslaiku noslēdza ar trīs punktu vadību (43:40). Cīņas lūzuma punkts pienāca trešajā ceturksnī, kurā līdera lomu uzņēmās Gildžess-Aleksandrs. Viņš no groza tuvuma un tālienes ne tikai pats guva punktus, bet arī izkārtoja iespējas komandas biedriem.

Shai pulling up from the logo like its nothing. 🥵#FIBAWC x #WinForCanada pic.twitter.com/246unQJHLt