Žirū atkārto Anrī rekordu, čempione Francija sāk ar uzvaru

Uzvaru savā pirmajā Katarā notiekošā Pasaules kausa mačā otrdien guva šī brīža planētas čempione Francija, kas D grupas cīņā ar 4:1 (2:1) apspēlēja Austrāliju.

Francijas izlases labā divus vārtus iesita Olivjē Žirū (attēlā pa kreisi), kurš ar 51 precīzu sitienu kopā ar leģendāro Tjerī Anrī tagad dala valstsvienības visu laiku rezultatīvākā spēlētāja godu. Vēl pa vieniem vārtiem uzvarētāju labā guva Adrjēns Rabjo un Kilians Mbapē. Savukārt Austrālijas rindās goda vārti Kreiga Gudvina kontā.

Kaut arī neapstrīdama favorīte, pasaules čempione Francija šo maču iesāka blāvi, un Austrālija izmantoja iespēju gūt vārtus, kad 9. minūtē nepiesegts pie vārtiem palika Gudvins. Tomēr francūži lēnām pārslēdza nākamos ātrumus un uzņēma apgriezienus, pirmā puslaika otrajā pusē pēc Rabjo un Žirū sitieniem jau pārņemot vadību.

Francija demonstrēja skatāmu uzbrukuma futbolu, Žirū otrā puslaika ievadā teju "šķērītē" iesita otros vārtus, bet 3:1 cīņas 68. minūtē pēc teicamas Usmana Dembelē piespēles panāca Mbapē. Žirū gan Anrī rekordu atkārtoja vien četras minūtes vēlāk, kad vārtos pārvirzīja Mbapē centrējumu.

Pirmajā šīs grupas spēlē otrdien Dānija spēlēja bezvārtu neizšķirti ar Tunisiju.

Portāls "Delfi" piedāvā Francijas un Austrālijas cīņas teksta tiešraidi.

Pasaules kauss 2022: Francija - Austrālija

Spēle noslēgusies ar pārliecinošu Francijas uzvaru, kaut gan pirmie vārtus guva austrālieši.

Kompensācijas laiks - 7 minūtes.

90. min.Francija teju iesit piektos vārtus. Pēc stūra sitiena glābj vārtsargs Metjū Raiens.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1595155499041034240

83. min.Mbapē vēl viena superiespēja. Viņš paliek pilnīgi nepieskatīts, Grīzmans izpilda fantastisku piespēli, taču uzbrucēja pirmais pieskāriens liek vilties.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1595155423065436160

79. min.Žirū pārkāpj noteikumus, un austrālieši tiek pie labas standartsituācijas. Piespēle soda laukumā neprecīza.

72. min. Francija - Austrālija 4:1Žirū atkārto Anrī rekordu! Mbapē no laukuma kreisās malas veic lielisku centrējumu, Žirūa bumbu vārtos raida ar galvu. Uzbrucējam ar Anrī tagad valstsvienībā ir pa 51 vārtu guvumam.

67. min.Austrālijas izlases aizsargs Aziss Behičs glābj komandu no vārtu zaudējuma, izsitot to no vārtu līnijas.

68. min. Francija - Austrālija 3:1Pasaules čempione tomēr panāk savu. Pēc kārtējā uzbrukuma pie bumbas tiek Usmans Dembelē, kurš no soda laukuma malas ar centrējumu atrod Mbapē, viņam raidot bumbu vārtos.

63. min.Francija atkal uzņem apgriezienus un vairākkārt bīstami apdraud Austrālijas vārtus. Pagaidām uz tablo bez izmaiņām, bet, iespējams, tas ir tikai laika jautājums.

Žirū akrobātiskais, taču diemžēl neprecīzais sitiens.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1595150960942141440

61. min.Mbapē caur centru lielā ātrumā izraujas uz vārtiem, taču atkal pārsit pāri vārtiem.

55. min.Austrālietis Djuks, "nopļaujot" pretinieku, nopelna pirmo dzelteno kartīti šajā mačā.

50. min.Žirū ar fantastisku sitienu teju atkārto Anrī rekordu. Uzbrucējs pēc partnera centrējuma gandrīz iesit vārtus "šķērītē".

Otrais puslaiks sācies!

https://twitter.com/AgrisSuveizda/status/1595144249234051072

Pirmais puslaiks noslēdzies ar Francijas 2:1 vadību. 45 minūtes aizritēja gana aizraujošā futbolā.

https://twitter.com/Misters_Futbols/status/1595142465560141825

45+2. min.Francija uz brīdi "aiziet" puslaika pārtraukumā - austrālietis Džeksons Īrvains pēc augsta lēciena trāpa pa vārtu stabu.

Ievērojams pirmā puslaika kompensācijas laiks - 6 minūtes.

45. min.Kiljans Mbapē neiesit 100% iespēju - Grīzmans viņam piespēlē uz vārtu priekšu, uzbrucējs ir nepiesegts, taču no dažu metru attāluma pārsit pāri vārtiem.

42. min.Antuāns Grīzmans soda laukumā sit tikai maķenīt garām austrāliešu vārtiem.

Žirū tikai par vienu precīzu sitienu atpaliek no Francijas izlases visu laiku rezultatīvākā futbolista Tjerī Anrī.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1595139879704621056

37. min.Francija sajutusi asins garšu, kamēr Austrālijai spēles ritējums bijis kā auksta duša pēc tik veiksmīga sākuma. Briest vēl vieni francūžu vārti.

32. min. Francija - Austrālija 2:1Žirū gūst savus 50. vārtus Francijas izlasē. Pasaules čempioni piespiež austrāliešus kļūdīties, pārverot bumbu netālu no vārtiem. Bumba tiek izspēlēta praktiski uz tukšiem vārtiem.

29. min.Francūzis Olivjē Žirū teju panāk 2:1, kad pēc vēl viena centrējuma gandrīz aizsniedzas līdz bumbai.

27. min. Francija - Austrālija 1:1Francija tiek pie stūra sitiena, bumba nonāk pie Teo Ernandesa, kura centrējumu vārtu guvumā pārvērš Adrjēns Rabjo, raidot bumbu vārtos no tuvas distances.

23. min.Ļoti bīstamu tālsitienu veic Mičels Djuks, kurš varēja panākt jau 2:0, tomēr bumba lido tikai nedaudz garām vārtiem. Pagaidām pasaules čempione Francija izskatās ļoti blāvi.

20. min.Austrālijas futbolisti pagaidām spēlē ļoti disciplinēti. Neļauj Francijai izveidot neko bīstamu, kā arī labi kontrolē bumbu, kad pie tās izdodas tikt.

Vai pasaules čempionu lāsts piepildīsies arī šogad?https://twitter.com/ODDSbible/status/1595133029860900865

12. min.Austrālijas vārtu guvuma laikā traumā iedzīvojies Francijas izlases aizsargs Lukass Ernandess, kurš nav spējīgs maču turpināt.

9. min. Francija - Austrālija 0:1Austrālieši negaidīti izvirzās vadībā. Francijas temps pēc straujā sākuma ievērojami samazinājies. Austrālija gana daudz kontrolē bumbu un izveido lielisku uzbrukumu. Austrālieši piespēlē bumbu no laukuma labās puses uz kreiso, nepiesegts paliek Kreigs Gudvins, kurš raida bumbu vārtos.

3. min.Jau ar pirmajām minūtēm Francija uzskatāmi ņēmusi spēles grožus savās rokās un lūko iekarot vārtus. Reti kurš eksperts šajā mačā paredz uzvaru Austrālijai.

Spēle sākusies!

Francijas un Austrālijas valstsvienību starta sastāvi. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1595119923100995584

Pirms šī Pasaules kausa čempione Francija saskārās ar nopietnām sastāva problēmām. Traumu dēļ tai nevar palīdzēt tādas zvaigznes kā Karims Benzemā, Pols Pogbā un Ngolo Kantē.

Francijas un Austrālijas divcīņa norisināsies interesantas formas "Al Janoub" stadionā, kas spēj uzņemt nepilnus 45 000 skatītāju. Tas tika atklāts 2019. gadā.

D grupas pirmajā mačā Dānija cīnījās bezvārtu neizšķirti ar Tunisiju.https://www.delfi.lv/article.php?id=54966034