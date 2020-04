Savickis uzsver KHL nozīmi: projekts ir labs Krievijai, bet Latvijai – kolosāls

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienības Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājs Juris Savickis sagaida, ka koronavīrusa Covid-19 radītās sekas izlīdzinās KHL klubu līmeni, kas nāks par labu rīdziniekiem, bet līga kā tāda noteikti jāsaglabā, funkcionārs pauda intervijā Latvijas Televīzijai.

Rīgas komanda aizvadītajā sezonā 24 komandu konkurencē ieņēma 23 vietu, apsteidzot vien Rietumu konferences sāncenšus Minskas "Dinamo". Savickis uzsvēra, ka vājo sezonu veicināja vairāki iemesli.

"Nav nekādu pārmetumu par to, kā puiši cīnījās," klāstīja kluba padomes priekšsēdētājs. "Neizdevās panākt kopīgu sinerģiju, lai plūsma aizietu vienā virzienā. Visi skrēja, cīnījās, motivācija bija laba. Bet kaut kā tas vektors nebija vienā virzienā – neiemetām pietiekami daudz ripas un salaidām, kur nebija jāielaiž."

Ja sezonas laikā Savickis vainu treneru korpusā nemeklēja, tad tagad viņš atzīst, ka kluba vadību uztraukusi galvenā trenera Ģirta Ankipāna un viņa asistentu (Artis Ābols, Edgars Masaļskis, Ronalds Ozoliņš un Juris Klodāns) paveiktais darbs. Jau ziņots, ka klubs ar treneriem pārtraucis darba attiecības.

"Publiski, protams, to neteicu, lai uzmundrinātu komandu un uzturētu trenera optimismu. Domāju, ka pareizi rīkojos. Bet tajā pašā laikā iekšēji ļoti uztraucāmies par to, ka bijām neapmierināti ar visu treneru kolektīva darbu. Viens otrs labāk strādāja, viens otrs sliktāk, bet kopumā tā bija tāda otrā svarīgākā iezīme, kāpēc sezona nesanāca tāda kā gribējās – nesanāca saliedēt treneru komandu. Bija iekšējās domstarpības, kuras mēģinājām novērst. Nesanāca tāds ļoti darbspējīgs treneru kolektīvs," skaidroja Savickis.

Kluba vadītājs sagaida, ka kluba finansējums – ko Krievijas ziņu aģentūras TASS aplēš kā 3,14 miljonus eiro – saglabās iepriekšējo līmeni. Taču samazināsies vadošo komandu rocība.

"Rīgas "Dinamo" finansējums ir daudzmaz adekvāts. Protams, tām lielajām un bagātajām komandām šajā situācijā tam būtu jāaiziet mazliet uz leju. Tirgus ir tāds, ka hokeju nespēlē ne ASV, ne citās valstīs. Tas nozīmē, ka jābūt mazliet adekvātākiem ar tām lielajām naudām. Jānolaižas uz leju," cerību izteica funkcionārs.

Savickis uzsvēra, ka KHL vadības stratēģija tieši paredz komandu līmeņa izlīdzināšanu. Krīze varētu palīdz to paveikt. Tomēr viņš neuzskata, ka citas komandas ies Vladivostokas "Admiral" kluba pēdās, čempionātā nepiedaloties.

"Man liekas, ka nekādā gadījumā nedrīkst to projektu pārtraukt. Tam projektam jāturpinās. Uz kādu laiku var kādas lietas atlikt. Projektam noteikti jābūt, jo tas ir labs Krievijai, bet mums tas ir vienkārši kolosāls. Mūsu sporta un hokeja attīstībai KHL ir Dieva dāvana," uzsvēra Savickis.

"Admiral" komandas atkāpšanās no starta KHL nozīmē, ka viens no kandidātiem uz Rīgas kluba galvenā trenera amatu atkal ir Leonīds Tambijevs, atzina vienības padomes priekšsēdētājs. Tomēr vienības vadība ar lēmumu nesteigsies, kā arī izskata vairāku citu treneru kandidatūras. Šie speciālisti ir no Krievijas, Kanādas, Slovākijas un Zviedrijas, uzskaitīja Savickis. Jau ziņots, ka uz darbu kandidē zviedru speciālists Hanss Valsons.

Savukārt komandas spēlētāju sastāvā nākamsezon varētu būt mazāk Latvijas hokejistu.

"Mēs varbūt par ilgu skatījāmies Latvijas virzienā. Mēģinājām komplektēt sastāvu no Latvijas, vērāmies arī rietumu virzienā, un varbūt par maz izmantojām austrumu pusi, Krieviju. Tagad jāatrod optimālais veids, lai nokomplektētu komandu atbilstoši prasībām," izteicās Savickis.

Kluba vadības pārstāvis atzina, ka vienības vājos rezultātus ietekmējušas izmaiņas tirgū, kurā citu komandu ģenerālmenedžeri orientējas krietni labāk nekā pirms desmit gadiem. Krīzes apstākļi gan varētu "Dinamo" palīdzēt nākamsezon atlasīt uzbrucēju trijnieku, kas uzlabotu komandas sniegumu uzbrukumā.

"Ja runājam par visām sezonām, rezultātu mums tomēr taisīja ārzemnieki. Ja netrāpi uz ārzemniekiem, kuri varētu iemest vajadzīgajās situācijās, rezultāts arī tāds bija. Gribētu arī piebilst, ka slikti nospēlējām vairākumā. Ļoti daudz spēļu nospēlējām bez goliem vairākumā. Tas nozīmē, ka kaut kas nav pareizi," sprieda Rīgas kluba pārstāvis.

Jau ziņots, ka klubam pēc sezonas tika pārtrauktas darba attiecības ar 21 spēlētāju. Šobrīd līgums ar vienību palicis vien kādiem četriem spēlētājiem, minēja Savickis.

"Valde un padome noskaidrojusi tos Latvijas spēlētājus, kuri būs komandā. To gan mēs esam skaidri noteikuši. Par ārzemniekiem situācija visu laiku mainās. Pētām, skatāmies. Pirmo darbu esam izdarījuši. Otrs darbs ir savākt sev komandu. Mēs kā valde un padome tikai veiksim rekomendācijas, bet lēmums būs jāpieņem galvenajam trenerim ar savu komandu," norādīja Savickis.

Zviedrijas un Krievijas mediji ziņojuši, ka klubu varētu pastiprināt Kanādas centra uzbrucējs Kriss Desouza, kā arī Zviedrijas hokejisti Filips Samuelsons un Lukass Ekestals Jonsons, bet Savickis šīs ziņas nekomentēja.