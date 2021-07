Edgars Krūmiņš zelta spēli Tokijā noslēdzis ar kaula plīsumu

Latvijas 3x3 izlases basketbolists Edgars Krūmiņš, kurš trešdien guva savainojumu Tokijas olimpisko spēļu finālmačā, pārcietis kreisās kājas kaula plīsumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Latvijas valstsvienība trešdien kļuva par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem 3x3 basketbolā, saspringtā finālspēlē ar rezultātu 21:18 pieveicot Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu.

Pašā spēles izskaņā Edgars Krūmiņš spēja vairs tikai komandu atbalstīt no rezervistu soliņa. Krūmiņš vienā no spēles epizodēm, rezultātam esot 10:11, izmežģīja potīti, tūlīt pat noklibojot no laukuma. Tur viņu aprūpēja fizioterapeits Oskars Urbanovičs, Krūmiņam ar "noteipotu" kreiso potīti un augšstilbu atgriežoties laukumā.

Jelgavnieks vēl reizi deva atpūtu komandas biedriem, bet tad zem groza, cīnoties ar garo Iļju Karpenkovu, vēlreiz savainoja kāju, šoreiz jau pametot laukumu līdz spēles izskaņai.

"Tas izsita mūs no līdzsvara," sarunā ar žurnālistiem pauda Nauris Miezis. "Redzējām viņam sejā, ka viņš ar visu lauzto kāju iet laukumā un iedod [komandas biedram] atpūtu. Paldies viņam!"

Precīzāka informācija par savainojumu būs zināma pēc rūpīgākām pārbaudēm. Basketbolists lielu daļu svinības pavadīja, lēkājot uz vienas kājas, kā arī komandas biedru atbalstīts. Krūmiņš gan bija spējīgs arī pastaigāt saviem spēkiem, mazliet pieklibojot.

35 gadus vecais Edgars Krūmiņš ir sava veida 3x3 basketbola pionieris. Latvijas Basketbola līgas (LBL) pieredzes bagātais spēlētājs ir vienīgais no šīs izlases, kurš pārstāvēja valstsvienību pirmajā pasaules čempionātā 2012. gadā. Uzbrukuma speciālista zvaigžņu stunda Tokijā pienāca ceturtdaļfinālā, kad viņš guva pirmos deviņus no desmit Latvijas izlases punktiem, kaldinot panākumu pret Japānas izlasi.