Martina Dukura trenētais Vestons kļūst par Eiropas čempionu skeletonā

Mets Vestons no Lielbritānijas skeletona izlases, kurā strādā Martins Dukurs, un vāciete Tīna Hermane piektdien Altenbergā izcīnīja uzvaras Pasaules kausa sestajā posmā, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts.

Vestons bija pārliecinoši ātrākais pirmajā braucienā, tāpēc otrajā braucienā ieņemtā trešā vieta netraucēja svinēt uzvaru arī summā. Aiz viņa palika divi vācieši - olimpiskais čempions Kristofers Grothērs un Aksels Jungks, kuri zaudēja attiecīgi 0,35 un 0,38 sekundes.

Hermane, pateicoties labākam ātrumam trases lejasdaļā, uzvarēja abos braucienos un otrās vietas ieguvēju Janīni Floku no Austrijas pārspēja par 0,62 sekundēm, bet vēl sekundes simtdaļu atpalika cita vāciete Suzanna Krēhere.

Pasaules kausa ieskaitē vīriešiem startēja 23 skeletonisti, bet sievietēm - 21 sportiste.

Latvijas skeletonisti šajā sezonā Pasaules kausa apritē nestartē.

Pasaules kausa kopvērtējumā vīriešiem līderis ar 1264 punktiem ir Grothērs, 1169 punktus iekrājis Lielbritānijas skeletonists Markuss Vaiats, kurš piektdien bija piektais, bet 1155 punkti ir Vestonam, kurš par nieka punktu apsteidz Jungku.

Sievietēm pirmā ar 1253 punktiem ir Hermane, 1147 punkti ir šodien ceturto vietu guvušajai kanādietei Mirela Ranevai, bet par diviem punktiem mazāk iekrājusi nīderlandiete Kimberlija Bosa, kura piektdien bija piektā.

No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu, kur no 12. līdz 19.februrārim notiks pēdējais posms, bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.