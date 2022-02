Latvijas hokejisti 'play-off' kārtā tiksies ar pārsteigumu autori Dāniju

Latvijas hokeja izlase otrdien Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīra "play-off" kārtā tiksies ar Dānijas valstsvienību, kas B apakšgrupā negaidīti ieņēma augsto otro vietu.

Latvijas hokeja izlase svētdien piekāpās Slovākijas valstsvienībai un dalību C apakšgrupā noslēdza ar trim zaudējumiem trijās spēlēs. Latvijas valstsvienība kā viena no divām izlasēm, kas palikusi bez punktiem, turnīra kopvērtējumā pēc apakšgrupu kārtas ierindojās 11. vietā. Latvijas hokejisti, pateicoties labākai vārtu starpībai, apsteidza Ķīnas izlasi.

Tādējādi latviešiem pretī stāsies kopvērtējumā sestajā vietā palikusī Dānijas hokeja izlase, kas B apakšgrupā ieņēma otro vietu. Dānijas izlase grupu turnīrā pieveica Čehijas (2:1) un Šveices izlases (5:3), bet ar rezultātu 0:2 zaudēja Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandai.

Latvijas un Dānijas izlašu spēle notiks otrdien, 15. februārī, pulksten 6:10 pēc Latvijas laika. Mača uzvarētāja kvalificēsies ceturtdaļfināla spēlei ar KOK hokejistiem.

Latvijas izlase dāņus pieveikusi septiņās no desmit savstarpēji aizvadītajām oficiālajām spēlēm. Tiesa, trīs no panākumiem gūti 1990. gados pasaules čempionātos B divīzijā, bet trijās no piecām pēdējām spēlēm elites divīzijā piedzīvots zaudējums.

Seši no Dānijas izlases hokejistiem spēlē Dānijas augstākajā līgā, seši pārstāv Zviedrijas augstākās līgas (SHL) komandas, bet pieci pārstāv Vācijas augstākās līgas (DEL) vienības. Tiesa, Dānijas valstsvienības sastāvā šajās olimpiskajās spēlēs piedalās arī seši hokejisti (aizsargs Olivers Lauridsens, uzbrucēji Franss Nīlsens, Mikels Bedkers, Niklass Jensens, Patriks Rasels un Peters Regins), kuri karjeras laikā spēlējuši Nacionālajā hokeja līgā (NHL).

Citās ceturtdaļfināla spēlēs piedalīsies apakšgrupu uzvarētājas ASV un Somijas izlases, kā arī Zviedrijas valstsvienība, kura starp otrās vietas ieguvējām sakrāja visvairāk punktu. Kanādas un Ķīnas dueļa uzvarētājs spēlēs pret Zviedriju, Čehijas un Šveices pāra uzvarētājs tiksies ar Somiju, bet ASV izlasi sagaidīs, kura komanda uzvarēs spēlē starp Slovākijas un Vācijas izlasēm.