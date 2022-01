Vaira Vīķe-Freiberga: Putins prasa visu kūku, lai dabūtu tīkoto gabalu

"Te ļoti daudz kas ir nonācis prezidenta Putina rokās, viņš ļoti izbauda šo situāciju," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, runājot par Krievijas prezidenta Vladimira Putina izteiktajām prasībām ASV un NATO drošības jomā. Eksprezidente secināja: "Viņš ir atradis tādu stratēģiju – radīt ļoti nopietnu krīzi, darīt kaut ko absolūti nepieņemamu no starptautisko tiesību viedokļa un no labas sadzīvošanas prakses, un labas gribas izpausmes kaimiņvalstu starpā viedokļa. Viņš ir visu to sistemātiski pārkāpis – gan Gruzijas, gan Ukrainas gadījumā."

"Man rodas iespaids, ka viņa stratēģija ir tāda – tās prasības, ko viņš ir uzstādījis amerikāņiem, ir absolūti skandalozas, totāli nepieņemamas. Tad, kad visi būs izšausminājušies un izbrīnījušies par šo nekaunību, tad viņš ar cēlu žestu varēs teikt – redziet, es te mazliet piekāpšos, esmu gatavs diplomātiskām sarunām, bet jums no savas puses man ir kas jādod. Viņš prasīs visu kūku, bet dabūs vienu kūkas gabalu, kuru viņš visu laiku ir tīkojis ar šo stratēģiju," Krievijas prezidenta rīcības motīvus vērtēja Vīķe-Freiberga.

Eksprezidente skaidroja: "Viņš cēli varēs atteikties no visdumjākajām un nepamatotākajām prasībām, un tad cēli teikt: redziet, cik es ļoti diplomātiski piekāpos, bet jums no savas puses arī jārāda labā griba, un es no jums gribu kaut ko tikpat nepieņemamu, bet jums ir kaut kas jādara. Es domāju, tāda ir viņa stratēģija."

Vērtējot pašreizējo situāciju, Vīķe-Freiberga arī aicināja atcerēties vēstures notikumus: "Zinot to, kur mēs atrodamies ģeogrāfiski, mums jāatceras, ka bija tāda lieta kā Molotova-Rībentropa pakts, bija arī Jaltas nolīgumi, kur Čērčils ar Rūzveltu vieglu roku Baltijas valstis atdeva Padomju Savienībai, priecīgi par to atbalstu, ko viņi saņēma 2. Pasaules karā. Un te ne tikai mūsu, bet arī citu tautu liktenis ir atkal divu lielvaru, divu kodolvaru rokās. Un varam tikai lūgt dievu, lai viss labi beidzas."

Pilno raidījuma ierakstu skatieties šeit.

Kā ziņots, Krievija izteikusi ASV priekšlikumus drošības jomā, cita starpā arī aicinot apturēt NATO izplešanos austrumu virzienā un neveidot bāzes bijušajās PSRS republikās. ASV norādījušas, ka daži Krievijas priekšlikumi ir kategoriski nepieņemami, vienlaikus norādot, ka ir gatavas runāt un vēlētos diskutēt arī par jautājumiem, kas raisa Savienoto Valstu bažas.

ASV un rietumvalstis uzskata, ka Krievija varētu gatavot uzbrukumu Ukrainai un tāpēc Ukrainas pierobežā sakoncentrējusi aptuveni 100 000 karavīru. Krievijas puse noraida apsūdzības par iespējamu tās karaspēka iebrukumu Ukrainā. Kā apgalvo Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Maskava ieņem aizsardzības pozīcijas, jo bažījas, ka Kijeva pārmērīgi tuvinās ar NATO.