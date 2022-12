Auklīte-sargeņģelis un dzejolis, kas nomierina: Iļjas un viņa ģimenes stāsts

Kādam cilvēkam ir jābūt, lai strādātu par aukli? "Pats svarīgākais ir izprast šo cilvēku domāšanas veidu, iejusties viņu stāvoklī. Piemēram, ja Iļjam sāp, viņš to nevar pateikt. Man tas ir jāsajūt, jāsaprot un tad jāsāk domāt, kā viņam palīdzēt." Natālija vairākkārt norāda, ka tādi cilvēki kā Iļja pasauli redz un uztver citādi. "Būtisks ir konkrētās dienas noskaņojums, viņa pašsajūta. Ja nav labi gulējis, ir kas traucējošs, to jutīsim visas dienas garumā. Tad nepalīdz arī mīļākās rotaļlietas vai multenes. Protams, šādi cilvēki ļoti cieš no tā, ka viņiem nav nekādas sociālās saskarsmes. Ja Iļja redz ārā bērnus, viņš ļoti tiecas pēc šāda kontakta, bet bērni pārbīstas un bēg." Aukles, kas ir gatavas strādāt ar šādiem bērniem un jauniešiem, ir liels retums – biedrības "Apeirons" organizētajos kursos kopā ar Natāliju mācījušās vēl tikai deviņas aukles no visas Latvijas.



Tiesa, šis nav tikai ar naudu vien atrisināms jautājums, jo daudzi, kas pamēģina strādāt ar šādiem pacientiem, pēc vienas dienas saprot, ka to nevarēs, zina stāstīt Natālija. Kādu laiku viņa strādājusi par aukli Vācijā un min divas iniciatīvas, kas ļoti palīdz garīgi slimu vai atpalikušu bērnu, kā arī bērnu ar dažādiem traucējumiem vecākiem. Socializēties šie cilvēki var īpašā bērnudārzā, bet reizi gadā bērni brauc uz speciālu divu nedēļu nometni, lai dotu atelpu saviem vecākiem un vecvecākiem. Arī tas pamatā ir jautājums par kvalificēta personāla pieejamību un finansēšanu, jo katrs bērns ir nemitīgi jāpieskata.



Kā Iļjas ģimenei varētu palīdzēt, kādu atbalstu tā gribētu saņemt? Šķiet, Tatjanai vienīgā doma ir iegūt mazliet laika atpūtai, bet auklīte Natālija labprāt turpinātu pieskatīt Iļju arī pēc 4. maija. Viņu gadījumā tās nudien nav necik lielas prasības – to piepildīšana nenozīmētu kādus īpašus uzlabojumus, bet to, ka ikdiena nepaliek vēl smagāka. Jā, Iļjam un viņa ģimenei (kā arī daudzām līdzīgām ģimenēm) tas nozīmētu mazliet mierīgāku un priecīgāku Iļjas divdesmito dzimšanas dienu.